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Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців

Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
Лучанка Христина Лесюк показала незвичні товари, які пропонують придбати у Китаї.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Перший товар - біорозкладні пакети для сміття, які дывчина знайшла на "Таобао".

"Хто не знає-це такі пакети, які через певний час розкладаються в ґрунті і не несуть такої шкоди довкіллю, як звичайні пластикові", - зауважила Христина Лесюк.

Також китайці пропонують купити одяг у принт із зображенням м'яса.

Третій товар - одяг, що лається.

"Ну нам же можна китайські ієрогліфи на татуювання ліпити куди-попало. От їм наші матюки теж можна", - написала лучанка.

Окрім того, можна придбати й маску від зморшок на шиї у вигляді зморшок.

"Окрему рубрику треба робити, згадуючи традиційну китайську медицину - мені це капець смішно. Вдаватися в подробиці сьогодні не будемо, але кілька «пристроїв» сюди закину. Це різноманітні лампи, що гріють. А також гріюча пов‘язка. Принцип пов‘язки такий: беруть щось схоже на корок для вина, підпалюють його і ховають всередину пов‘язки. За ефектом будь-ласка до спеціалістів, але вигляд можете побачити на фото", - додала дівчина.
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців


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Теги: товари, Китай
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