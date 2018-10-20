Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців

Лучанкапоказала незвичні товари, які пропонують придбати у Китаї.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.Перший товар - біорозкладні пакети для сміття, які дывчина знайшла на "Таобао"."Хто не знає-це такі пакети, які через певний час розкладаються в ґрунті і не несуть такої шкоди довкіллю, як звичайні пластикові", - зауважила Христина Лесюк.Також китайці пропонують купити одяг у принт із зображенням м'яса.Третій товар - одяг, що лається."Ну нам же можна китайські ієрогліфи на татуювання ліпити куди-попало. От їм наші матюки теж можна", - написала лучанка.Окрім того, можна придбати й маску від зморшок на шиї у вигляді зморшок."Окрему рубрику треба робити, згадуючи традиційну китайську медицину - мені це капець смішно. Вдаватися в подробиці сьогодні не будемо, але кілька «пристроїв» сюди закину. Це різноманітні лампи, що гріють. А також гріюча пов‘язка. Принцип пов‘язки такий: беруть щось схоже на корок для вина, підпалюють його і ховають всередину пов‘язки. За ефектом будь-ласка до спеціалістів, але вигляд можете побачити на фото", - додала дівчина.