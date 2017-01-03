Луцький депутат став дідусем. ФОТО

Микола Романюк став дідусем.



Щасливою звісткою обранець громади поділився на своїй сторінці у Facebook.



"Щиро дякую сину Ігорю та невістці Вікторії за внука! Нехай росте здоровим, щасливим та успішним на радість батькам!" - написав Микола Романюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радистав дідусем.Щасливою звісткою обранець громади поділився на своїй сторінці у Facebook."Щиро дякую синута невістціза внука! Нехай росте здоровим, щасливим та успішним на радість батькам!" - написав Микола Романюк.

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