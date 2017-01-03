Луцький депутат став дідусем. ФОТО
Сьогодні, 21:15
Депутат Луцької міської ради Микола Романюк став дідусем.
Щасливою звісткою обранець громади поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Щиро дякую сину Ігорю та невістці Вікторії за внука! Нехай росте здоровим, щасливим та успішним на радість батькам!" - написав Микола Романюк.
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Щасливою звісткою обранець громади поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Щиро дякую сину Ігорю та невістці Вікторії за внука! Нехай росте здоровим, щасливим та успішним на радість батькам!" - написав Микола Романюк.
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