вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький депутат став дідусем. ФОТО

Луцький депутат став дідусем. ФОТО
Депутат Луцької міської ради Микола Романюк став дідусем.

Щасливою звісткою обранець громади поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Щиро дякую сину Ігорю та невістці Вікторії за внука! Нехай росте здоровим, щасливим та успішним на радість батькам!" - написав Микола Романюк.

Луцький депутат став дідусем. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, Луцька міська рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина відомого баскетболіста, який загинув в страшній аварії на Волині, після трагедії лікується у Білорусі
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Це варварство», – переможниця «Ігор Нескорених» з Волині про норкову ферму
Сьогодні, 22:25
У селі на Волині священик УПЦ (МП) не хотів віддавати ключі від храму громаді, що перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 21:47
Луцький депутат став дідусем. ФОТО
Сьогодні, 21:15
Нардеп з Луцька озвучив позицію щодо «підтанцьовування» військових у політичних іграх
Сьогодні, 20:28
Play Hall у «Промені»: місце, де кожному є розвага до вподоби*
Сьогодні, 19:44
Схожі новини
У Луцьку діти учасників АТО отримали подарунки У Луцьку діти учасників АТО отримали подарунки
03 січень, 2017, 15:15
У Луцьку осучаснили дитяче стоматологічне відділення У Луцьку осучаснили дитяче стоматологічне відділення
06 листопад, 2014, 20:25
Луцькі школярі під час канікул займалися спортом. ФОТО Луцькі школярі під час канікул займалися спортом. ФОТО
03 листопад, 2014, 13:42
Хороші емоції і авторські футболки: у спецшколі на Волині провели арт-терапію. ВІДЕО Хороші емоції і авторські футболки: у спецшколі на Волині провели арт-терапію. ВІДЕО
25 січень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Це варварство», – переможниця «Ігор Нескорених» з Волині про норкову ферму
Сьогодні, 22:25
 0
У селі на Волині священик УПЦ (МП) не хотів віддавати ключі від храму громаді, що перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 21:47
 0
Луцький депутат став дідусем. ФОТО
Сьогодні, 21:15
 0
Нардеп з Луцька озвучив позицію щодо «підтанцьовування» військових у політичних іграх
Сьогодні, 20:28
 0
Play Hall у «Промені»: місце, де кожному є розвага до вподоби*
Сьогодні, 19:44
 0
Медіа
відео
1/8