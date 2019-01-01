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Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО

Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
На світлинах часів Першої світової війни зображені військові австрійської армії, їх озброєння, оборонні споруди на території села Карпилівка, що у теперішньому Ківерцівському районі Волинської області.

Усі фото зберігаються в Австрійському державному архіві, датуються 1914-1918 роками. Автором є невідомий військовий фотограф, повідомляє Район.Ківерці.

«Можна, звичайно, помилитись, адже існує кілька сіл під назвою Карпилівка, зокрема, поблизу Рівного та в Сарненському районі Рівненської області. Проте, представлені фото були разом із світлинами села Мощаниця Ківерцівського району та містом Луцьком, тому скоріше всього локація вказана правильно», – пише дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Село на Волині у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО




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Теги: ретрофото, Карпилівка
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