Луцька «Ласка» просить «скинутися» на зарплату робітникам

Луцьке комунальне підприємство "Ласка" просить мешканців міста "скинутися" на зарплату робітникам, які будували пічку.Про це йдеться на сторінці "Ласки" у Facebook."Ми майже добудували пічку.Це велика нова піч, яка має замінити нашу стару напівзруйновану і обігрівати сусіднє приміщення, де знаходяться тварини. Через форсмажор (наш пічник захворів) нам довелось найняти інших людей і тепер нам потрібно оплатити їх роботу згідно договору" - зазначено у повідомленні.Притулок заплатив частину коштів, однак потрібно відшукати ще 15 тисяч гривень, які просять скидати на розрахунковий рахунок 26007055520598 в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО303440, код ЄДРПОУ 38474631