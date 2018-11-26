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Луцька «Ласка» просить «скинутися» на зарплату робітникам

Луцька «Ласка» просить «скинутися» на зарплату робітникам
Луцьке комунальне підприємство "Ласка" просить мешканців міста "скинутися" на зарплату робітникам, які будували пічку.

Про це йдеться на сторінці "Ласки" у Facebook.

"Ми майже добудували пічку.
Це велика нова піч, яка має замінити нашу стару напівзруйновану і обігрівати сусіднє приміщення, де знаходяться тварини. Через форсмажор (наш пічник захворів) нам довелось найняти інших людей і тепер нам потрібно оплатити їх роботу згідно договору" - зазначено у повідомленні.

Притулок заплатив частину коштів, однак потрібно відшукати ще 15 тисяч гривень, які просять скидати на розрахунковий рахунок 26007055520598 в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО303440, код ЄДРПОУ 38474631
Луцька «Ласка» просить «скинутися» на зарплату робітникам
Луцька «Ласка» просить «скинутися» на зарплату робітникам
Луцька «Ласка» просить «скинутися» на зарплату робітникам

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Теги: Ласка, Луцьк
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