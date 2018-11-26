Луцька «Ласка» просить «скинутися» на зарплату робітникам
Сьогодні, 00:08
Луцьке комунальне підприємство "Ласка" просить мешканців міста "скинутися" на зарплату робітникам, які будували пічку.
Про це йдеться на сторінці "Ласки" у Facebook.
"Ми майже добудували пічку.
Це велика нова піч, яка має замінити нашу стару напівзруйновану і обігрівати сусіднє приміщення, де знаходяться тварини. Через форсмажор (наш пічник захворів) нам довелось найняти інших людей і тепер нам потрібно оплатити їх роботу згідно договору" - зазначено у повідомленні.
Притулок заплатив частину коштів, однак потрібно відшукати ще 15 тисяч гривень, які просять скидати на розрахунковий рахунок 26007055520598 в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО303440, код ЄДРПОУ 38474631
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Про це йдеться на сторінці "Ласки" у Facebook.
"Ми майже добудували пічку.
Це велика нова піч, яка має замінити нашу стару напівзруйновану і обігрівати сусіднє приміщення, де знаходяться тварини. Через форсмажор (наш пічник захворів) нам довелось найняти інших людей і тепер нам потрібно оплатити їх роботу згідно договору" - зазначено у повідомленні.
Притулок заплатив частину коштів, однак потрібно відшукати ще 15 тисяч гривень, які просять скидати на розрахунковий рахунок 26007055520598 в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО303440, код ЄДРПОУ 38474631
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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