На ринку у Луцьку хочуть роздавати кошенят і цуценят

На центральному ринку Луцька хочуть облаштувати місце для роздачі безпритульних цуценят та кошенят.Про це у соцмережі Facebook повідомила екс-очільниця луцької "Ласки"Так, зоозахисниця ходила на прийом до заступника мера, щоб облаштувати законне місце для роздачі безпритульних цуценят та кошенят на Центральному ринку."Поки настрої позитивні, перший заступник мера доручив вирішити це питання спільно з керівником Муніципальної варти. Чекаємо її з відпустки і надіємось на плідну співпрацю" - зауважила Новарчук.