Лучанці, яка покусала патрульних, дали 2 роки «умовно»





Як вбачається з вироку, оприлюдненому 25 січня, жінку визнали винною та призначили покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, щоправда - умовно, пише інтернет видання



Нагадаємо, в ніч на 30 травня минулого року



Дії лучанки кваліфікували як опір працівнику правоохоронних органів. У суді свою вину жінка визнала та уклала угоду з обвинуваченням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд Волинської області завершив розгляд справи лучанки, яка напала на поліцейських, та вкусила одного з них.Як вбачається з вироку, оприлюдненому 25 січня, жінку визнали винною та призначили покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, щоправда - умовно, пише інтернет видання Волинь24 Нагадаємо, в ніч на 30 травня минулого року лучанку затримали за водіння у нетверезому стані . Коли ж на жінку склали протокол про адміністративне правопорушення - вона почала ображати поліціянтів, а потім і напала, завдаючи ударів рукою по обличчю, та вкусила одного з правоохоронців за передпліччя.Дії лучанки кваліфікували як опір працівнику правоохоронних органів. У суді свою вину жінка визнала та уклала угоду з обвинуваченням.

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