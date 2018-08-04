Лучанці, яка покусала патрульних, дали 2 роки «умовно»
Сьогодні, 00:56
Луцький міськрайонний суд Волинської області завершив розгляд справи лучанки, яка напала на поліцейських, та вкусила одного з них.
Як вбачається з вироку, оприлюдненому 25 січня, жінку визнали винною та призначили покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, щоправда - умовно, пише інтернет видання Волинь24.
Нагадаємо, в ніч на 30 травня минулого року лучанку затримали за водіння у нетверезому стані. Коли ж на жінку склали протокол про адміністративне правопорушення - вона почала ображати поліціянтів, а потім і напала, завдаючи ударів рукою по обличчю, та вкусила одного з правоохоронців за передпліччя.
Дії лучанки кваліфікували як опір працівнику правоохоронних органів. У суді свою вину жінка визнала та уклала угоду з обвинуваченням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як вбачається з вироку, оприлюдненому 25 січня, жінку визнали винною та призначили покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, щоправда - умовно, пише інтернет видання Волинь24.
Нагадаємо, в ніч на 30 травня минулого року лучанку затримали за водіння у нетверезому стані. Коли ж на жінку склали протокол про адміністративне правопорушення - вона почала ображати поліціянтів, а потім і напала, завдаючи ударів рукою по обличчю, та вкусила одного з правоохоронців за передпліччя.
Дії лучанки кваліфікували як опір працівнику правоохоронних органів. У суді свою вину жінка визнала та уклала угоду з обвинуваченням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанці, яка покусала патрульних, дали 2 роки «умовно»
Сьогодні, 00:56
Луцька «Ласка» просить «скинутися» на зарплату робітникам
Сьогодні, 00:08
У Києві рибалка на очах у перехожих пішов під лід і загинув
26 січень, 23:44
Одяг-м‘ясо та зморшкувата маска від зморшок: лучанка показала дивні товари китайців
26 січень, 23:17
У Франківську підліток випав із 7-го поверху і вижив
26 січень, 22:49
Медіа