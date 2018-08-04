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Лучанці, яка покусала патрульних, дали 2 роки «умовно»

Лучанці, яка покусала патрульних, дали 2 роки «умовно»
Луцький міськрайонний суд Волинської області завершив розгляд справи лучанки, яка напала на поліцейських, та вкусила одного з них.

Як вбачається з вироку, оприлюдненому 25 січня, жінку визнали винною та призначили покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, щоправда - умовно, пише інтернет видання Волинь24.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня минулого року лучанку затримали за водіння у нетверезому стані. Коли ж на жінку склали протокол про адміністративне правопорушення - вона почала ображати поліціянтів, а потім і напала, завдаючи ударів рукою по обличчю, та вкусила одного з правоохоронців за передпліччя.

Дії лучанки кваліфікували як опір працівнику правоохоронних органів. У суді свою вину жінка визнала та уклала угоду з обвинуваченням.

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Теги: суд, патрульні
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