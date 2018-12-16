На Одещині раптово помер малюк





Про це Павло Бойченко.



За його словами, це дівчинка з багатодітної сім'ї, яка мешкає в селі Трудове. Відзначається, що 25 січня в інфекційне відділення Кілійської центральної районної лікарні госпіталізовано 3-річного брата померлої дитини. Хлопчика доставлено з підозрою на менінгококову інфекцію. Вдома залишилися ще троє дітей,



одна з яких померла через кілька годин. Зокрема, у дівчинки різко піднялася висока температура і вона почала задихатися. Наразі проводяться невідкладні оперативні заходи. Причина смерті дитини встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кілійському районі Одеської області в ніч на 26 січня померла однорічна дитина.Про це Уніан повідомив голова Кілійської ОТГЗа його словами, це дівчинка з багатодітної сім'ї, яка мешкає в селі Трудове. Відзначається, що 25 січня в інфекційне відділення Кілійської центральної районної лікарні госпіталізовано 3-річного брата померлої дитини. Хлопчика доставлено з підозрою на менінгококову інфекцію. Вдома залишилися ще троє дітей,одна з яких померла через кілька годин. Зокрема, у дівчинки різко піднялася висока температура і вона почала задихатися. Наразі проводяться невідкладні оперативні заходи. Причина смерті дитини встановлюється.

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