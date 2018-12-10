Червонокнижний птах позував для волинського фотографа

Максим Рудік "упіймав" червонокнижного птаха.



Світлинами він поділився на своїй сторінці у Facebook.



Фотограф зазнімкував орлана-білохвіста на околиці села Олександрія, що у Ківерцівському районі.



"Птах занесений у Червону книгу України з розмахом крил 2 -2,4 метри, у наших краях трапляється досить рідко", - зауважив Максим Рудік.



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