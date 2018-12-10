Червонокнижний птах позував для волинського фотографа
Сьогодні, 04:20
Волинський фотограф Максим Рудік "упіймав" червонокнижного птаха.
Світлинами він поділився на своїй сторінці у Facebook.
Фотограф зазнімкував орлана-білохвіста на околиці села Олександрія, що у Ківерцівському районі.
"Птах занесений у Червону книгу України з розмахом крил 2 -2,4 метри, у наших краях трапляється досить рідко", - зауважив Максим Рудік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлинами він поділився на своїй сторінці у Facebook.
Фотограф зазнімкував орлана-білохвіста на околиці села Олександрія, що у Ківерцівському районі.
"Птах занесений у Червону книгу України з розмахом крил 2 -2,4 метри, у наших краях трапляється досить рідко", - зауважив Максим Рудік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Червонокнижний птах позував для волинського фотографа
Сьогодні, 04:20
На Одещині раптово помер малюк
Сьогодні, 03:23
На ринку у Луцьку хочуть роздавати кошенят і цуценят
Сьогодні, 01:47
Лучанці, яка покусала патрульних, дали 2 роки «умовно»
Сьогодні, 00:56
Луцька «Ласка» просить «скинутися» на зарплату робітникам
Сьогодні, 00:08
Медіа