Незаконна реклама, «автоандони» і сміття: із чим боролися луцькі муніципали у 2018 році

Луцькі муніципали у 2018 році видали 2331 приписів та склали 1035 адміністративних протоколів.Про це департамент муніципальної варти повідомляє у Facebook.Основним акцентом стали заходи в боротьбі із несанкціонованою рекламою, яку несвідомі громадяни розміщували на електроопорах, деревах, дорожніх знаках, фасадах будинків тощо. Тільки за цими порушеннями склали 148 адмінпротоколів згідно ст. 152 КУпАП та наклали штрафів на суму 75480 гривень. Це дало поштовх шукати альтернативні методи у боротьбі - введення в роботу системи автоматичного голосового сповіщення «Дзвінок». Програма телефонує громадянам, які порушують «Правила благоустрою міста Луцька», доки вони самостійно не з’явиться до департаменту та не усунуть правопорушення шляхом очищення своїх інформаційно-рекламних повідомлень.Порушення паркування – ще одна проблема в місті, з якою інспектори справлялись у минулому році. Муныципали відслідковували факти, коли водії залишали свої машини на зелених зонах, дитячих майданчиках, тротуарах, перекриваючи рух пішоходів та мам з колясками, а також людей з обмеженими можливостями. За такі порушення вони склали 380 адміністративних протоколів на загальну суму 193800 гривень та провели понад 3500 профілактичних бесід.У 2018 році відділ взявся за роботу щодо встановлення у приватному секторі індивідуальних контейнерів для збору твердих побутових відходів по вулиці Ковельській та прилеглих до неї провулках. Керівник відділу спільно з інспекторами та працівниками ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» організували збори з власниками приватних домоволодінь, де було роз’яснили необхідність наявності індивідуальних ємкостей для збору сміття, а також можливість придбання їх в рамках пілотного проекту Луцької міської ради в розстрочку на 2 роки з місячним платежем в межах 25 гривень. Більшість мешканців вулиці Ковельської скористалися цим проектом та відразу придбали індивідуальні контейнери. Окрім того, було узгоджено чіткий графік вивозу сміття.Результатом проведеної відділом роботи стало встановлення в домоволодіннях 86-ти індивідуальних контейнерів та відсутність нарікань на роботу комунальників зі «Луцькспецкомунтрансу».Проте час від часу, інспектори все ж таки виявляли підкинуті пакети зі сміттям обабіч дороги на вулиці Ковельській. Постійні рейди дали змогу виявити «зозуль-порушників». Ними виявилися жителі найближчих сіл, які брутально підкидали відходи до проїжджої частини зі сторони міста Ковеля. Більшість з них – зовсім не бідні люди, про що свідчать їхні автомобілі.Не оминули у своїй роботі працівники відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста і суб’єктів господарювання в частині дотримання ними п.п. 3.1.2. Правил благоустрою міста Луцька, а саме наявності договорів на вивезення твердих побутових відходів. Інспектори видали 268 приписів, що спонукало останніх укласти договори на вивезення сміття зі ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».Складування громадянами будівельного сміття під під’їздами та їх викид у сміттєві баки – ще одне завдання для працівників цього відділу. Так, інспектори видали 506 приписів, склали 49 адміністративних протоколів за ст.152 КУпАП на осіб, що відмовились добровільно прибрати будівельне сміття шляхом його самостійного вивезення на сміттєзвалище.