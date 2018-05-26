У Києві рибалка на очах у перехожих пішов під лід і загинув
26 січень, 23:44
У Києві чоловік, який рибалив на столичному Дніпрі, провалився під лід і загинув.
Подія трапилася у суботу, 26 січня, повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу ДСНС.
Очевидці розповіли, що чоловік провалився під лід на відстані 50 метрів від берега навпроти одного з будинків на вул. Садовій, що в Дарницькому районі.
Чоловікові хотіли допомогти випадкові перехожі, проте через тонкий лід їм не вдалося підібратися до місця провалу
На місце події прибув аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали тіло чоловіка без ознак життя.
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Подія трапилася у суботу, 26 січня, повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу ДСНС.
Очевидці розповіли, що чоловік провалився під лід на відстані 50 метрів від берега навпроти одного з будинків на вул. Садовій, що в Дарницькому районі.
Чоловікові хотіли допомогти випадкові перехожі, проте через тонкий лід їм не вдалося підібратися до місця провалу
На місце події прибув аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали тіло чоловіка без ознак життя.
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