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У Києві рибалка на очах у перехожих пішов під лід і загинув

У Києві рибалка на очах у перехожих пішов під лід і загинув
У Києві чоловік, який рибалив на столичному Дніпрі, провалився під лід і загинув.

Подія трапилася у суботу, 26 січня, повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу ДСНС.

Очевидці розповіли, що чоловік провалився під лід на відстані 50 метрів від берега навпроти одного з будинків на вул. Садовій, що в Дарницькому районі.

Чоловікові хотіли допомогти випадкові перехожі, проте через тонкий лід їм не вдалося підібратися до місця провалу

На місце події прибув аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали тіло чоловіка без ознак життя.

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Теги: риболовля, смерть
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