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Курс валют у Луцьку на 27 січня

Курс валют у Луцьку на 27 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.613, а продаж - 27.958.

Євро при купівлі становить - 31.194, при продажу - 31.806.

Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.431.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.987, продаж - 7.500.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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