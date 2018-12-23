27 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:13
В цей день віруючі православної церкви вшановують пам'ять святої Ніни. Так звали царицю, яка в 4 столітті ввела в Грузії єдину віру християнство.
Також наші предки помічали в цей день прикмети про погоду, - Znaj.ua.
Якщо дерева покривалися інеєм — це віщувало тепло, а от білі хмари обіцяли холоднечу. Якщо у морозний день йшов сніг — чекали на потепління, а якщо на заході з'являвся стовп сонячного світла — навпаки, готувалися до морозів. Прийнято вважати, що ранній спів півнів обіцяє тепло, а каркання ворони вранці — заметіль.
Міжнародний день без Інтернету
Щорічно в останню неділю січня світова інтернет-спільнота відзначає Міжнародний День без Інтернету (International Internet-Free Day). У 2019 році дата припадає на 27 число.
Треба повністю відволікти людей від комп'ютерів і глобальної мережі, щоб провести цей день виключно в «реальному» світі, спілкуватися з іншими людьми тільки «наживо» або присвятити свято своєму улюбленому хобі (не пов'язаного з інтернетом).
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
Щорічно в цей день відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (International Holocaust Remembrance Day). Ця дата є першим всесвітнім днем пам'яті жертв Голокосту, згідно резолюції 60/7 Генеральної Асамблеєю ООН 1 листопада 2005 року.
Генеральна Асамблея ООН закликала держави-члени розробити і проводити освітні програми, щоб уроки Голокосту назавжди збереглися в пам'яті наступних поколінь і сприяли запобіганню актів геноциду в майбутньому.
Іменини в цей день
Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Мойсей, Ніна, Павло, Прокл, Сава, Сергій, Степан, Феодул.
Що можна робити 27 січня
1. Цього дня можна займатися господарством та генеральним прибиранням будинку.
Що не можна робити 27 січня
1. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.
2. Постарайтеся не виносити з дому сміття, адже можете винести своє щастя.
3. Не стрижіть 27 січня волосся, адже ваш успіх буде короткочасним.
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Також наші предки помічали в цей день прикмети про погоду, - Znaj.ua.
Якщо дерева покривалися інеєм — це віщувало тепло, а от білі хмари обіцяли холоднечу. Якщо у морозний день йшов сніг — чекали на потепління, а якщо на заході з'являвся стовп сонячного світла — навпаки, готувалися до морозів. Прийнято вважати, що ранній спів півнів обіцяє тепло, а каркання ворони вранці — заметіль.
Міжнародний день без Інтернету
Щорічно в останню неділю січня світова інтернет-спільнота відзначає Міжнародний День без Інтернету (International Internet-Free Day). У 2019 році дата припадає на 27 число.
Треба повністю відволікти людей від комп'ютерів і глобальної мережі, щоб провести цей день виключно в «реальному» світі, спілкуватися з іншими людьми тільки «наживо» або присвятити свято своєму улюбленому хобі (не пов'язаного з інтернетом).
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
Щорічно в цей день відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (International Holocaust Remembrance Day). Ця дата є першим всесвітнім днем пам'яті жертв Голокосту, згідно резолюції 60/7 Генеральної Асамблеєю ООН 1 листопада 2005 року.
Генеральна Асамблея ООН закликала держави-члени розробити і проводити освітні програми, щоб уроки Голокосту назавжди збереглися в пам'яті наступних поколінь і сприяли запобіганню актів геноциду в майбутньому.
Іменини в цей день
Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Мойсей, Ніна, Павло, Прокл, Сава, Сергій, Степан, Феодул.
Що можна робити 27 січня
1. Цього дня можна займатися господарством та генеральним прибиранням будинку.
Що не можна робити 27 січня
1. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.
2. Постарайтеся не виносити з дому сміття, адже можете винести своє щастя.
3. Не стрижіть 27 січня волосся, адже ваш успіх буде короткочасним.
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