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У луцькому «Промені» – концерт гурту The HARDKISS*

У луцькому «Промені» – концерт гурту The HARDKISS*
13 березня у РЦ «Промінь» відбудеться концерт гурту The HARDKISS.


Вони презентуватимуть 3-й студійний альбом «Залізна ластівка».

«Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе. «Залізна ластівка» — це і жива істота, птаха, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю тасилою», — розповідає фронтвумен гурту Юлія Саніна.

Новий альбом гурту Юлія Саніна порівнює з цілісним коконом, у якому панує своя атмосфера. Лірика стане інтимнішою, звучання треків більш електронним, а більша частина матеріалу буде українською. Серед нових пісень кожен знайде історію про себе і для себе.

«За останні рік-два нам вручили стільки нагород і премій —багато хто думає, що ми знаємо рецепт дива. Насправді все набагато простіше: ми просто робимо музику, яка нам самим подобається. Ми будемо продовжувати в тому ж дусі. А цієї осені ми запрошуємо всіх своїх друзів у подорож. Наша «Залізна ластівка» летить у безмежний космос», — продовжує розповідь Юлія.

До концерту ще 2 місяці, але квитків залишилось вже зовсім мало.

Придбати їх можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/the-hardkiss-zalizna-lastivka-lutsk

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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Теги: концерт, Промінь
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