Тренер команди «Волинь» поділився планами підготовки до футбольної весни





Про настрій команди, підготовчі плани та весняні перспективи клубу розповів керманич команди Андрій Тлумак, - йдеться на офіційному сайті



- Андрію Богдановичу, з яким настроєм вийшли з відпустки? Які настрої видно у команді?



Настрій позитивний. Я розмовляю щодня з футболістами індивідуально і в загальному, і всі дуже так позитивно налаштовані, всі хочуть працювати, добре відпочили. Цього року була дуже велика перерва, десь півтора місяці, тому футболісти повні сил і хочуть працювати.



- Спочатку команда зібралася «пофутзалити» між собою. Чому так?



Це був більше емоційний збір, щоб хлопці поспілкувалися після довгої перерви, під час якої не бачили одне одного. У нас був хороший мікроклімат у команді минулих півроку, і тому видно було, що хлопці хотіли уже працювати. Тому на свята збиралися для емоцій, а уже зараз повноцінно тренуємося.



- Які подальші плани команди щодо підготовки до футбольної весни?



У нас запланований збір у Луцьку, де ми більше працюємо над функціональною готовністю та витривалістю, не специфічною роботою, де ми будемо набігати певні кілометри. Будуть два спаринги – 1 лютого проти молодіжки київського «Динамо» та 9 лютого – проти львівської обласної команди «Демня». Там ми також зможемо переглянути потенційних новачків, щоб зрозуміти, чи будемо далі з ними співпрацювати. З 11 лютого ми летимо до Туреччини, де у нас буде двотижневий збір. Там заплановано 6 поєдинків. Під час них подивимося, що ми можемо, матимемо змогу переглянути деяких гравців на інших позиціях та провести деякі експерименти. А у нас є час, щоб переглянути, як ці всі речі ми зможемо виконувати у сезоні. Сезон, до слова, не такий довгий, до завершення чемпіонату 11 матчів. Плюс до того, різна інформація в інтернеті проскакує про «Суми», хоча це все поки лише чутки. Тому поки ми готуємо себе до одинадцяти ігор з повною відповідальністю, тим більше, що з нас зняли шість очок, тому працюємо на повну.



- Хотілося би запитати про те саме зняття очок. Наскільки воно впливає на наші турнірні перспективи?



Я сподіваюся, що воно ніяк не вплине на наші перспективи. Звичайно, нам стало складніше боротися, але це не катастрофа. Навпаки – ми маємо стати сильнішими. Я розмовляю з гравцями: вони розізлилися на ту ситуацію, що склалася, і дуже мобілізовано працюють. Кожен наш матч у чемпіонаті буде як маленький фінал – по-іншому ми свої завдання не виконаємо. Тому ми будемо готуватися не конкретно на якийсь тур, а готуватися до кожного наступного суперника.



- Наприкінці першої частини чемпіонату ви говорили про те, що цій команді ще потрібно зігратися. Вирішальну роль у цьому повинні відіграти саме весняні збори?



Великі тренери кажуть, що їм потрібно три роки, аби побудувати команду. Скажімо так – через три роки команда починає боротися за ті завдання, які перед нею поставлені. В такому випадку перший рік йде на ознайомлення, другий – на навчання, і третій – безпосередньо на досягнення поставленої мети. У нас такого часу немає – у нас стоїть завдання одного року, на яке ми погодилися перед тим, як сюди прийти. Тому ми не дивимося в такому ракурсі, щоб десь через десять років вийти у вищу лігу. Хоча, звичайно, влітку було складно. Було дуже мало часу для селекційної роботи, того ж самого ознайомлення, навчання та досягнення мети. При цьому на початку сезону все у нас вийшло гладко – п’ять матчів ми перемагали на одному диханні. Звичайно, як і в кожної команди, десь щось зламалося. На те були певні об’єктивні та суб’єктивні причини, хоча ні в якому разі не хочу виправдовуватися. Так сталося, однак я хочу сказати велике дякую хлопцям та керівництву, які у той час підтримали мене і повернулися в гру. В принципі, у нас не було великої ями, за два тури ми повернулися і набрали ту кількість очок, яка нам дозволить і далі рухатися у потрібному напрямку.



- До великої родини «Волині» долучаються ще двоє новачків – Ростислав Волошинович та Артур Западня. Наскільки важливим підсиленням вони будуть для нашої команди?



Я вважаю, що вони будуть дуже серйозним підсиленням. Я дуже вірю у цих хлопців, і дуже вдячний їм хоча б за те, що вони, знаючи ситуацію зі зняттям очок, знаючи поставлені завдання, жодного разу не запитали «А якщо ні?». Тобто це однозначно буде підсилення, яке нам потрібне.



- Підсумовуючи глобально, що повинне бути фундаментом наших весняних виступів?



Кожна дрібниця. Немає чогось окремого. Не лише сама команда – це і наше керівництво, і наші гравці, і наші тренери, і наші журналісти, і наші адміністратори. Це все, що є в клубі на сьогоднішній день. Плюс найголовніше – це наші уболівальники, які нам мають допомогти колосальним чином, приходячи на стадіон та підтримуючи нашу команду, незважаючи ні на що. Гравці у першому колі реально показали, що вони грають для людей, для вболівальників – ті забиті голи, цікаві матчі цьому яскравий доказ. Самі гравці та тренери цього не зроблять, а якщо буде це все вищезгадане у комплексі – тоді ми стовідсотково вийдемо до Прем’єр-ліги. А я думаю, що місто Луцьк і всі люди, які працюють у клубі, цього хочуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Волинь» уже повноцінно втягується у новий 2019-й рік. Протягом декількох днів триває тренувальний процес, а попереду – збільшення інтенсивності тренувань, спаринги і, врешті-решт, весняна частина чемпіонату України у Першій лізі.Про настрій команди, підготовчі плани та весняні перспективи клубу розповів керманич команди Андрій Тлумак, - йдеться на офіційному сайті ФК "Волинь" Настрій позитивний. Я розмовляю щодня з футболістами індивідуально і в загальному, і всі дуже так позитивно налаштовані, всі хочуть працювати, добре відпочили. Цього року була дуже велика перерва, десь півтора місяці, тому футболісти повні сил і хочуть працювати.Це був більше емоційний збір, щоб хлопці поспілкувалися після довгої перерви, під час якої не бачили одне одного. У нас був хороший мікроклімат у команді минулих півроку, і тому видно було, що хлопці хотіли уже працювати. Тому на свята збиралися для емоцій, а уже зараз повноцінно тренуємося.У нас запланований збір у Луцьку, де ми більше працюємо над функціональною готовністю та витривалістю, не специфічною роботою, де ми будемо набігати певні кілометри. Будуть два спаринги – 1 лютого проти молодіжки київського «Динамо» та 9 лютого – проти львівської обласної команди «Демня». Там ми також зможемо переглянути потенційних новачків, щоб зрозуміти, чи будемо далі з ними співпрацювати. З 11 лютого ми летимо до Туреччини, де у нас буде двотижневий збір. Там заплановано 6 поєдинків. Під час них подивимося, що ми можемо, матимемо змогу переглянути деяких гравців на інших позиціях та провести деякі експерименти. А у нас є час, щоб переглянути, як ці всі речі ми зможемо виконувати у сезоні. Сезон, до слова, не такий довгий, до завершення чемпіонату 11 матчів. Плюс до того, різна інформація в інтернеті проскакує про «Суми», хоча це все поки лише чутки. Тому поки ми готуємо себе до одинадцяти ігор з повною відповідальністю, тим більше, що з нас зняли шість очок, тому працюємо на повну.Я сподіваюся, що воно ніяк не вплине на наші перспективи. Звичайно, нам стало складніше боротися, але це не катастрофа. Навпаки – ми маємо стати сильнішими. Я розмовляю з гравцями: вони розізлилися на ту ситуацію, що склалася, і дуже мобілізовано працюють. Кожен наш матч у чемпіонаті буде як маленький фінал – по-іншому ми свої завдання не виконаємо. Тому ми будемо готуватися не конкретно на якийсь тур, а готуватися до кожного наступного суперника.Великі тренери кажуть, що їм потрібно три роки, аби побудувати команду. Скажімо так – через три роки команда починає боротися за ті завдання, які перед нею поставлені. В такому випадку перший рік йде на ознайомлення, другий – на навчання, і третій – безпосередньо на досягнення поставленої мети. У нас такого часу немає – у нас стоїть завдання одного року, на яке ми погодилися перед тим, як сюди прийти. Тому ми не дивимося в такому ракурсі, щоб десь через десять років вийти у вищу лігу. Хоча, звичайно, влітку було складно. Було дуже мало часу для селекційної роботи, того ж самого ознайомлення, навчання та досягнення мети. При цьому на початку сезону все у нас вийшло гладко – п’ять матчів ми перемагали на одному диханні. Звичайно, як і в кожної команди, десь щось зламалося. На те були певні об’єктивні та суб’єктивні причини, хоча ні в якому разі не хочу виправдовуватися. Так сталося, однак я хочу сказати велике дякую хлопцям та керівництву, які у той час підтримали мене і повернулися в гру. В принципі, у нас не було великої ями, за два тури ми повернулися і набрали ту кількість очок, яка нам дозволить і далі рухатися у потрібному напрямку.Я вважаю, що вони будуть дуже серйозним підсиленням. Я дуже вірю у цих хлопців, і дуже вдячний їм хоча б за те, що вони, знаючи ситуацію зі зняттям очок, знаючи поставлені завдання, жодного разу не запитали «А якщо ні?». Тобто це однозначно буде підсилення, яке нам потрібне.Кожна дрібниця. Немає чогось окремого. Не лише сама команда – це і наше керівництво, і наші гравці, і наші тренери, і наші журналісти, і наші адміністратори. Це все, що є в клубі на сьогоднішній день. Плюс найголовніше – це наші уболівальники, які нам мають допомогти колосальним чином, приходячи на стадіон та підтримуючи нашу команду, незважаючи ні на що. Гравці у першому колі реально показали, що вони грають для людей, для вболівальників – ті забиті голи, цікаві матчі цьому яскравий доказ. Самі гравці та тренери цього не зроблять, а якщо буде це все вищезгадане у комплексі – тоді ми стовідсотково вийдемо до Прем’єр-ліги. А я думаю, що місто Луцьк і всі люди, які працюють у клубі, цього хочуть.

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