Тренер команди «Волинь» поділився планами підготовки до футбольної весни
Сьогодні, 10:09
«Волинь» уже повноцінно втягується у новий 2019-й рік. Протягом декількох днів триває тренувальний процес, а попереду – збільшення інтенсивності тренувань, спаринги і, врешті-решт, весняна частина чемпіонату України у Першій лізі.
Про настрій команди, підготовчі плани та весняні перспективи клубу розповів керманич команди Андрій Тлумак, - йдеться на офіційному сайті ФК "Волинь".
- Андрію Богдановичу, з яким настроєм вийшли з відпустки? Які настрої видно у команді?
Настрій позитивний. Я розмовляю щодня з футболістами індивідуально і в загальному, і всі дуже так позитивно налаштовані, всі хочуть працювати, добре відпочили. Цього року була дуже велика перерва, десь півтора місяці, тому футболісти повні сил і хочуть працювати.
- Спочатку команда зібралася «пофутзалити» між собою. Чому так?
Це був більше емоційний збір, щоб хлопці поспілкувалися після довгої перерви, під час якої не бачили одне одного. У нас був хороший мікроклімат у команді минулих півроку, і тому видно було, що хлопці хотіли уже працювати. Тому на свята збиралися для емоцій, а уже зараз повноцінно тренуємося.
- Які подальші плани команди щодо підготовки до футбольної весни?
У нас запланований збір у Луцьку, де ми більше працюємо над функціональною готовністю та витривалістю, не специфічною роботою, де ми будемо набігати певні кілометри. Будуть два спаринги – 1 лютого проти молодіжки київського «Динамо» та 9 лютого – проти львівської обласної команди «Демня». Там ми також зможемо переглянути потенційних новачків, щоб зрозуміти, чи будемо далі з ними співпрацювати. З 11 лютого ми летимо до Туреччини, де у нас буде двотижневий збір. Там заплановано 6 поєдинків. Під час них подивимося, що ми можемо, матимемо змогу переглянути деяких гравців на інших позиціях та провести деякі експерименти. А у нас є час, щоб переглянути, як ці всі речі ми зможемо виконувати у сезоні. Сезон, до слова, не такий довгий, до завершення чемпіонату 11 матчів. Плюс до того, різна інформація в інтернеті проскакує про «Суми», хоча це все поки лише чутки. Тому поки ми готуємо себе до одинадцяти ігор з повною відповідальністю, тим більше, що з нас зняли шість очок, тому працюємо на повну.
- Хотілося би запитати про те саме зняття очок. Наскільки воно впливає на наші турнірні перспективи?
Я сподіваюся, що воно ніяк не вплине на наші перспективи. Звичайно, нам стало складніше боротися, але це не катастрофа. Навпаки – ми маємо стати сильнішими. Я розмовляю з гравцями: вони розізлилися на ту ситуацію, що склалася, і дуже мобілізовано працюють. Кожен наш матч у чемпіонаті буде як маленький фінал – по-іншому ми свої завдання не виконаємо. Тому ми будемо готуватися не конкретно на якийсь тур, а готуватися до кожного наступного суперника.
- Наприкінці першої частини чемпіонату ви говорили про те, що цій команді ще потрібно зігратися. Вирішальну роль у цьому повинні відіграти саме весняні збори?
Великі тренери кажуть, що їм потрібно три роки, аби побудувати команду. Скажімо так – через три роки команда починає боротися за ті завдання, які перед нею поставлені. В такому випадку перший рік йде на ознайомлення, другий – на навчання, і третій – безпосередньо на досягнення поставленої мети. У нас такого часу немає – у нас стоїть завдання одного року, на яке ми погодилися перед тим, як сюди прийти. Тому ми не дивимося в такому ракурсі, щоб десь через десять років вийти у вищу лігу. Хоча, звичайно, влітку було складно. Було дуже мало часу для селекційної роботи, того ж самого ознайомлення, навчання та досягнення мети. При цьому на початку сезону все у нас вийшло гладко – п’ять матчів ми перемагали на одному диханні. Звичайно, як і в кожної команди, десь щось зламалося. На те були певні об’єктивні та суб’єктивні причини, хоча ні в якому разі не хочу виправдовуватися. Так сталося, однак я хочу сказати велике дякую хлопцям та керівництву, які у той час підтримали мене і повернулися в гру. В принципі, у нас не було великої ями, за два тури ми повернулися і набрали ту кількість очок, яка нам дозволить і далі рухатися у потрібному напрямку.
- До великої родини «Волині» долучаються ще двоє новачків – Ростислав Волошинович та Артур Западня. Наскільки важливим підсиленням вони будуть для нашої команди?
Я вважаю, що вони будуть дуже серйозним підсиленням. Я дуже вірю у цих хлопців, і дуже вдячний їм хоча б за те, що вони, знаючи ситуацію зі зняттям очок, знаючи поставлені завдання, жодного разу не запитали «А якщо ні?». Тобто це однозначно буде підсилення, яке нам потрібне.
- Підсумовуючи глобально, що повинне бути фундаментом наших весняних виступів?
Кожна дрібниця. Немає чогось окремого. Не лише сама команда – це і наше керівництво, і наші гравці, і наші тренери, і наші журналісти, і наші адміністратори. Це все, що є в клубі на сьогоднішній день. Плюс найголовніше – це наші уболівальники, які нам мають допомогти колосальним чином, приходячи на стадіон та підтримуючи нашу команду, незважаючи ні на що. Гравці у першому колі реально показали, що вони грають для людей, для вболівальників – ті забиті голи, цікаві матчі цьому яскравий доказ. Самі гравці та тренери цього не зроблять, а якщо буде це все вищезгадане у комплексі – тоді ми стовідсотково вийдемо до Прем’єр-ліги. А я думаю, що місто Луцьк і всі люди, які працюють у клубі, цього хочуть.
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Про настрій команди, підготовчі плани та весняні перспективи клубу розповів керманич команди Андрій Тлумак, - йдеться на офіційному сайті ФК "Волинь".
- Андрію Богдановичу, з яким настроєм вийшли з відпустки? Які настрої видно у команді?
Настрій позитивний. Я розмовляю щодня з футболістами індивідуально і в загальному, і всі дуже так позитивно налаштовані, всі хочуть працювати, добре відпочили. Цього року була дуже велика перерва, десь півтора місяці, тому футболісти повні сил і хочуть працювати.
- Спочатку команда зібралася «пофутзалити» між собою. Чому так?
Це був більше емоційний збір, щоб хлопці поспілкувалися після довгої перерви, під час якої не бачили одне одного. У нас був хороший мікроклімат у команді минулих півроку, і тому видно було, що хлопці хотіли уже працювати. Тому на свята збиралися для емоцій, а уже зараз повноцінно тренуємося.
- Які подальші плани команди щодо підготовки до футбольної весни?
У нас запланований збір у Луцьку, де ми більше працюємо над функціональною готовністю та витривалістю, не специфічною роботою, де ми будемо набігати певні кілометри. Будуть два спаринги – 1 лютого проти молодіжки київського «Динамо» та 9 лютого – проти львівської обласної команди «Демня». Там ми також зможемо переглянути потенційних новачків, щоб зрозуміти, чи будемо далі з ними співпрацювати. З 11 лютого ми летимо до Туреччини, де у нас буде двотижневий збір. Там заплановано 6 поєдинків. Під час них подивимося, що ми можемо, матимемо змогу переглянути деяких гравців на інших позиціях та провести деякі експерименти. А у нас є час, щоб переглянути, як ці всі речі ми зможемо виконувати у сезоні. Сезон, до слова, не такий довгий, до завершення чемпіонату 11 матчів. Плюс до того, різна інформація в інтернеті проскакує про «Суми», хоча це все поки лише чутки. Тому поки ми готуємо себе до одинадцяти ігор з повною відповідальністю, тим більше, що з нас зняли шість очок, тому працюємо на повну.
- Хотілося би запитати про те саме зняття очок. Наскільки воно впливає на наші турнірні перспективи?
Я сподіваюся, що воно ніяк не вплине на наші перспективи. Звичайно, нам стало складніше боротися, але це не катастрофа. Навпаки – ми маємо стати сильнішими. Я розмовляю з гравцями: вони розізлилися на ту ситуацію, що склалася, і дуже мобілізовано працюють. Кожен наш матч у чемпіонаті буде як маленький фінал – по-іншому ми свої завдання не виконаємо. Тому ми будемо готуватися не конкретно на якийсь тур, а готуватися до кожного наступного суперника.
- Наприкінці першої частини чемпіонату ви говорили про те, що цій команді ще потрібно зігратися. Вирішальну роль у цьому повинні відіграти саме весняні збори?
Великі тренери кажуть, що їм потрібно три роки, аби побудувати команду. Скажімо так – через три роки команда починає боротися за ті завдання, які перед нею поставлені. В такому випадку перший рік йде на ознайомлення, другий – на навчання, і третій – безпосередньо на досягнення поставленої мети. У нас такого часу немає – у нас стоїть завдання одного року, на яке ми погодилися перед тим, як сюди прийти. Тому ми не дивимося в такому ракурсі, щоб десь через десять років вийти у вищу лігу. Хоча, звичайно, влітку було складно. Було дуже мало часу для селекційної роботи, того ж самого ознайомлення, навчання та досягнення мети. При цьому на початку сезону все у нас вийшло гладко – п’ять матчів ми перемагали на одному диханні. Звичайно, як і в кожної команди, десь щось зламалося. На те були певні об’єктивні та суб’єктивні причини, хоча ні в якому разі не хочу виправдовуватися. Так сталося, однак я хочу сказати велике дякую хлопцям та керівництву, які у той час підтримали мене і повернулися в гру. В принципі, у нас не було великої ями, за два тури ми повернулися і набрали ту кількість очок, яка нам дозволить і далі рухатися у потрібному напрямку.
- До великої родини «Волині» долучаються ще двоє новачків – Ростислав Волошинович та Артур Западня. Наскільки важливим підсиленням вони будуть для нашої команди?
Я вважаю, що вони будуть дуже серйозним підсиленням. Я дуже вірю у цих хлопців, і дуже вдячний їм хоча б за те, що вони, знаючи ситуацію зі зняттям очок, знаючи поставлені завдання, жодного разу не запитали «А якщо ні?». Тобто це однозначно буде підсилення, яке нам потрібне.
- Підсумовуючи глобально, що повинне бути фундаментом наших весняних виступів?
Кожна дрібниця. Немає чогось окремого. Не лише сама команда – це і наше керівництво, і наші гравці, і наші тренери, і наші журналісти, і наші адміністратори. Це все, що є в клубі на сьогоднішній день. Плюс найголовніше – це наші уболівальники, які нам мають допомогти колосальним чином, приходячи на стадіон та підтримуючи нашу команду, незважаючи ні на що. Гравці у першому колі реально показали, що вони грають для людей, для вболівальників – ті забиті голи, цікаві матчі цьому яскравий доказ. Самі гравці та тренери цього не зроблять, а якщо буде це все вищезгадане у комплексі – тоді ми стовідсотково вийдемо до Прем’єр-ліги. А я думаю, що місто Луцьк і всі люди, які працюють у клубі, цього хочуть.
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