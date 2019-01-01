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9-річна дівчинка раптово померла в дитячому центрі у Кам’янську

9-річна дівчинка раптово померла в дитячому центрі у Кам’янську
26 січня в дитячому центрі Кам’янського (Дніпропетровська область) під час занять померла 9-річна дівчинка.

Про це повідомляє прес-служба Кам’янського відділу поліції на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією поліції, повідомленні про смерть дитини надійшло близько 13.00.

Правоохоронці з’ясували, що під час заняття дівчинка раптово відчула себе погано. На місце прибули медики, які проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.

Зазначається, що на тілі дитини не було тілесних ушкоджень. З’ясовуються обставини і причина смерті дівчинки.

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Теги: смерть, дитина, Кам’янськ
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