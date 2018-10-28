У Луцьку пройшов чемпіонат зі змішаних єдиноборств: список переможців. ФОТО

У Луцьку відбувся Чемпіонат Волинської області з ММА серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих.Обласна федерація ММА щороку проводить цей чемпіонат для відбору спортсменів у збірну команду Волині зі змішаних єдиноборств, - йдеться на сторінці клубу "Воїн" у facebook.У змаганнях взяло участь близько 150 учасників - представників волинських спортивних клубів "Воїн", "Легіон", "Прайд", "Магістр", "Герць", "Бусідо", "Рубіж" та "Інсайт".Цьогоріч чемпіонат відбувся за підтримки голови Волинської ОДАЗа результатами запеклих, а подекуди видовищних поєдинків, чемпіонами Волинської області з ММА стали:та ін.Перше командне місце на чемпіонаті посів спортивний клуб "Воїн", вихованці якого вибороли 44 медалі, 14 з яких золоті.Друге командне вибороли вихованці клубу "Прайд", третє командне - за клубом "Магістр".У номінації "Кращий бій" суддівська колегія визначила переможцем Андрія Протасюка, кращим технічним боєм названо бій Дениса Михальчука, а Кондратович Роман відзначений дипломом "За волю до перемоги".