У Луцьку пройшов чемпіонат зі змішаних єдиноборств: список переможців. ФОТО
Сьогодні, 11:55
У Луцьку відбувся Чемпіонат Волинської області з ММА серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих.
Обласна федерація ММА щороку проводить цей чемпіонат для відбору спортсменів у збірну команду Волині зі змішаних єдиноборств, - йдеться на сторінці клубу "Воїн" у facebook.
У змаганнях взяло участь близько 150 учасників - представників волинських спортивних клубів "Воїн", "Легіон", "Прайд", "Магістр", "Герць", "Бусідо", "Рубіж" та "Інсайт".
Цьогоріч чемпіонат відбувся за підтримки голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
За результатами запеклих, а подекуди видовищних поєдинків, чемпіонами Волинської області з ММА стали:
Іван Мельничук (Воїн), Даниїл Шелофаст (Воїн), Леніод Абрамович (Воїн), Максим Бухалюк (Воїн), Андрій Гуславський (Воїн), Денис Борзенко (Прайд), Дмитро Ковальчук (Гарда), Олег Шрамко (Прайд), Юрій Пасич (Воїн), Віталій Кіпень (Гарда), Максим Петренко (Інсайт), Денис Михальчук (Воїн), Олександр Робітницький (Воїн), Артур Фидрик (Прайд), Назар Юскевич (Воїн), Ілля Сломінський (Прайд), Юрій Антропов (Герць), Іван Бортніков (Прайд), Артем Матвіюк (Герць), Владислав Кесарелі (Прайд), Лобудяк Богдан (Воїн), Максим Солонінка (Магістр), Микола Галяс (Інсайт), Василь Іваникович (Бусідо), Андрій Турковець (Легіон), Вадим Ковальський ( Воїн) та ін.
Перше командне місце на чемпіонаті посів спортивний клуб "Воїн", вихованці якого вибороли 44 медалі, 14 з яких золоті.
Друге командне вибороли вихованці клубу "Прайд", третє командне - за клубом "Магістр".
У номінації "Кращий бій" суддівська колегія визначила переможцем Андрія Протасюка, кращим технічним боєм названо бій Дениса Михальчука, а Кондратович Роман відзначений дипломом "За волю до перемоги".
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Обласна федерація ММА щороку проводить цей чемпіонат для відбору спортсменів у збірну команду Волині зі змішаних єдиноборств, - йдеться на сторінці клубу "Воїн" у facebook.
У змаганнях взяло участь близько 150 учасників - представників волинських спортивних клубів "Воїн", "Легіон", "Прайд", "Магістр", "Герць", "Бусідо", "Рубіж" та "Інсайт".
Цьогоріч чемпіонат відбувся за підтримки голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
За результатами запеклих, а подекуди видовищних поєдинків, чемпіонами Волинської області з ММА стали:
Іван Мельничук (Воїн), Даниїл Шелофаст (Воїн), Леніод Абрамович (Воїн), Максим Бухалюк (Воїн), Андрій Гуславський (Воїн), Денис Борзенко (Прайд), Дмитро Ковальчук (Гарда), Олег Шрамко (Прайд), Юрій Пасич (Воїн), Віталій Кіпень (Гарда), Максим Петренко (Інсайт), Денис Михальчук (Воїн), Олександр Робітницький (Воїн), Артур Фидрик (Прайд), Назар Юскевич (Воїн), Ілля Сломінський (Прайд), Юрій Антропов (Герць), Іван Бортніков (Прайд), Артем Матвіюк (Герць), Владислав Кесарелі (Прайд), Лобудяк Богдан (Воїн), Максим Солонінка (Магістр), Микола Галяс (Інсайт), Василь Іваникович (Бусідо), Андрій Турковець (Легіон), Вадим Ковальський ( Воїн) та ін.
Перше командне місце на чемпіонаті посів спортивний клуб "Воїн", вихованці якого вибороли 44 медалі, 14 з яких золоті.
Друге командне вибороли вихованці клубу "Прайд", третє командне - за клубом "Магістр".
У номінації "Кращий бій" суддівська колегія визначила переможцем Андрія Протасюка, кращим технічним боєм названо бій Дениса Михальчука, а Кондратович Роман відзначений дипломом "За волю до перемоги".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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