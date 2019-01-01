Громада під Луцьком скликає збори за перехід до ПЦУ
Сьогодні, 11:34
В селі Садів Луцького району громада зібрала більше 500 підписів про перехід парафії з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України.
Збори плануть провести сьогодні, 27 січня, біля храму у селі.
Зазначається, що релігійна громада пропонувала священику перейти до ПЦУ, однак той відмовився. Відомо також, що більшість людей у селі підтримують перехід до ПЦУ.
Нагадаємо, 25 січня, рішення приєднатися до ПЦУ прийняла громада села Коршів Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Збори плануть провести сьогодні, 27 січня, біля храму у селі.
Зазначається, що релігійна громада пропонувала священику перейти до ПЦУ, однак той відмовився. Відомо також, що більшість людей у селі підтримують перехід до ПЦУ.
Нагадаємо, 25 січня, рішення приєднатися до ПЦУ прийняла громада села Коршів Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Громада під Луцьком скликає збори за перехід до ПЦУ
Сьогодні, 11:34
Луцькі плавці здобули нагороди у Люксембурзі. ФОТО
Сьогодні, 10:56
9-річна дівчинка раптово померла в дитячому центрі у Кам’янську
Сьогодні, 10:45
Медіа