Громада під Луцьком скликає збори за перехід до ПЦУ





Збори плануть провести сьогодні, 27 січня, біля храму у селі.



Зазначається, що релігійна громада пропонувала священику перейти до ПЦУ, однак той відмовився. Відомо також, що більшість людей у селі підтримують перехід до ПЦУ.



Нагадаємо, 25 січня, рішення приєднатися до ПЦУ прийняла громада







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Садів Луцького району громада зібрала більше 500 підписів про перехід парафії з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України.Збори плануть провести сьогодні, 27 січня, біля храму у селі.Зазначається, що релігійна громада пропонувала священику перейти до ПЦУ, однак той відмовився. Відомо також, що більшість людей у селі підтримують перехід до ПЦУ.Нагадаємо, 25 січня, рішення приєднатися до ПЦУ прийняла громада села Коршів Луцького району.

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