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Громада під Луцьком скликає збори за перехід до ПЦУ

Громада під Луцьком скликає збори за перехід до ПЦУ
В селі Садів Луцького району громада зібрала більше 500 підписів про перехід парафії з Московського Патріархату до помісної Православної Церкви України.

Збори плануть провести сьогодні, 27 січня, біля храму у селі.

Зазначається, що релігійна громада пропонувала священику перейти до ПЦУ, однак той відмовився. Відомо також, що більшість людей у селі підтримують перехід до ПЦУ.

Нагадаємо, 25 січня, рішення приєднатися до ПЦУ прийняла громада села Коршів Луцького району.



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Теги: перехід, ПЦУ, Садів
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