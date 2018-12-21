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У Луцьку знайшли раритетний ЛуАЗ, якого купили для реставрації

У Луцьку знайшли раритетний ЛуАЗ, якого купили для реставрації
Луцький автозавод прославився своїми передовими для свого часу компактними позашляховиками «Волинь». Однак не всі знають, що для цієї легендарної машині готували оригінальну заміну - модель ЛуАЗ-1301. "Родзинка" автівки - став склопластиковий кузов.

В кінці січня 2019 року один з небагатьох збережених до наших днів перспективний позашляховик ЛуАЗ-1301 раннього зразка (1991 р.) вдалося придбати в Луцьку. Про це повідомляється на сторінці «Українські автомобілі» у facebook, - пише Авто Центр.

Автомобіль доставлений в Дніпро, де його чекає довгий процес реставрації.

У даного раритетного «знайди», на жаль, нерідне облицювання радіатора, запозичена від «Таврії». Машина на даний момент - передньопривідна. Однак машину реально відновити. Тим більше, що в цьому році проект ЛуАЗ-1301 відзначає 30-річний ювілей.

Нагадаємо, що перший прототип ЛуАЗ-1301 ще в 1989 році. Машина могла стати першим в «союзі» серійним автомобілів із склопластиковим кузовом. Більш того, ще й першої з пневмопідвіскою коліс. Саме так, адже незалежна пружинна підвіска типу Мак-Ферсон оснащувалася пневмоелементами. Вони не тільки покращували плавність ходу, але і дозволяли регулювати величину дорожнього просвіту. Однак розпад СРСР поклав проект в довгий ящик.

Про ЛуАЗ-1301 знову заговорили в 2002 році, коли на Міжнародному автосалоні SIA був представлений оновлений варіант машини. Він отримав більш сучасний дизайн. На виставці також презентували і санітарний варіант автомобіля з подовженим кузовом і орними задніми дверима.

Машину планували оснащувати різними двигунами - МеМЗ і ВАЗ, а також коробками передач. Випустили навіть невелику пробну партію, проте до повноцінного виробництва справа не дійшла. Проект вимагав значних інвестицій - близько 50 млн. Доларів, яких заводу так ніхто і не виділив.

А поки отримаємо задоволення унікальним фільмом про випробування позашляховика ЛуАЗ-1301, в даному випадку з кузовом типу пікап.


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Теги: Луцьк, ЛуАЗ, авто
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