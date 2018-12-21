У Луцьку знайшли раритетний ЛуАЗ, якого купили для реставрації





В кінці січня 2019 року один з небагатьох збережених до наших днів перспективний позашляховик ЛуАЗ-1301 раннього зразка (1991 р.) вдалося придбати в Луцьку. Про це повідомляється на сторінці «Українські автомобілі» у facebook, - пише



Автомобіль доставлений в Дніпро, де його чекає довгий процес реставрації.



У даного раритетного «знайди», на жаль, нерідне облицювання радіатора, запозичена від «Таврії». Машина на даний момент - передньопривідна. Однак машину реально відновити. Тим більше, що в цьому році проект ЛуАЗ-1301 відзначає 30-річний ювілей.



Нагадаємо, що перший прототип ЛуАЗ-1301 ще в 1989 році. Машина могла стати першим в «союзі» серійним автомобілів із склопластиковим кузовом. Більш того, ще й першої з пневмопідвіскою коліс. Саме так, адже незалежна пружинна підвіска типу Мак-Ферсон оснащувалася пневмоелементами. Вони не тільки покращували плавність ходу, але і дозволяли регулювати величину дорожнього просвіту. Однак розпад СРСР поклав проект в довгий ящик.



Про ЛуАЗ-1301 знову заговорили в 2002 році, коли на Міжнародному автосалоні SIA був представлений оновлений варіант машини. Він отримав більш сучасний дизайн. На виставці також презентували і санітарний варіант автомобіля з подовженим кузовом і орними задніми дверима.



Машину планували оснащувати різними двигунами - МеМЗ і ВАЗ, а також коробками передач. Випустили навіть невелику пробну партію, проте до повноцінного виробництва справа не дійшла. Проект вимагав значних інвестицій - близько 50 млн. Доларів, яких заводу так ніхто і не виділив.



А поки отримаємо задоволення унікальним фільмом про випробування позашляховика ЛуАЗ-1301, в даному випадку з кузовом типу пікап.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький автозавод прославився своїми передовими для свого часу компактними позашляховиками «Волинь». Однак не всі знають, що для цієї легендарної машині готували оригінальну заміну - модель ЛуАЗ-1301. "Родзинка" автівки - став склопластиковий кузов.В кінці січня 2019 року один з небагатьох збережених до наших днів перспективний позашляховик ЛуАЗ-1301 раннього зразка (1991 р.) вдалося придбати в Луцьку. Про це повідомляється на сторінці «Українські автомобілі» у facebook, - пише Авто Центр Автомобіль доставлений в Дніпро, де його чекає довгий процес реставрації.У даного раритетного «знайди», на жаль, нерідне облицювання радіатора, запозичена від «Таврії». Машина на даний момент - передньопривідна. Однак машину реально відновити. Тим більше, що в цьому році проект ЛуАЗ-1301 відзначає 30-річний ювілей.Нагадаємо, що перший прототип ЛуАЗ-1301 ще в 1989 році. Машина могла стати першим в «союзі» серійним автомобілів із склопластиковим кузовом. Більш того, ще й першої з пневмопідвіскою коліс. Саме так, адже незалежна пружинна підвіска типу Мак-Ферсон оснащувалася пневмоелементами. Вони не тільки покращували плавність ходу, але і дозволяли регулювати величину дорожнього просвіту. Однак розпад СРСР поклав проект в довгий ящик.Про ЛуАЗ-1301 знову заговорили в 2002 році, коли на Міжнародному автосалоні SIA був представлений оновлений варіант машини. Він отримав більш сучасний дизайн. На виставці також презентували і санітарний варіант автомобіля з подовженим кузовом і орними задніми дверима.Машину планували оснащувати різними двигунами - МеМЗ і ВАЗ, а також коробками передач. Випустили навіть невелику пробну партію, проте до повноцінного виробництва справа не дійшла. Проект вимагав значних інвестицій - близько 50 млн. Доларів, яких заводу так ніхто і не виділив.А поки отримаємо задоволення унікальним фільмом про випробування позашляховика ЛуАЗ-1301, в даному випадку з кузовом типу пікап.

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