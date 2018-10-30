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У Ковелі автівка збила атовця: терміново шукають донорів

У Ковелі автівка збила атовця: терміново шукають донорів
У Ковелі водій на авто збив атовця. Зараз родина просить про грошову допомогу і шукають донорів крові.

Про це Район.Ковель повідомив Максим Максимов.

Інцидент трапився вчора, 26 січня, на вулиці Володимирській.

«Збили атовця на вулиці Володимирська, місто Ковель. Потрібна група крові 2 – потрібна допомога, находиться в реанімації. Має 3 діток», – йдеться у повідомленні.

Номер мобільного телефону матері бійця для допомоги – 0634135429.

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Теги: донори, атовець, допомога
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