У Ковелі автівка збила атовця: терміново шукають донорів
Сьогодні, 12:41
У Ковелі водій на авто збив атовця. Зараз родина просить про грошову допомогу і шукають донорів крові.
Про це Район.Ковель повідомив Максим Максимов.
Інцидент трапився вчора, 26 січня, на вулиці Володимирській.
«Збили атовця на вулиці Володимирська, місто Ковель. Потрібна група крові 2 – потрібна допомога, находиться в реанімації. Має 3 діток», – йдеться у повідомленні.
Номер мобільного телефону матері бійця для допомоги – 0634135429.
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Про це Район.Ковель повідомив Максим Максимов.
Інцидент трапився вчора, 26 січня, на вулиці Володимирській.
«Збили атовця на вулиці Володимирська, місто Ковель. Потрібна група крові 2 – потрібна допомога, находиться в реанімації. Має 3 діток», – йдеться у повідомленні.
Номер мобільного телефону матері бійця для допомоги – 0634135429.
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