У Ковелі автівка збила атовця: терміново шукають донорів





Про цеМаксим Максимов.



Інцидент трапився вчора, 26 січня, на вулиці Володимирській.



«Збили атовця на вулиці Володимирська, місто Ковель. Потрібна група крові 2 – потрібна допомога, находиться в реанімації. Має 3 діток», – йдеться у повідомленні.



Номер мобільного телефону матері бійця для допомоги – 0634135429.

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