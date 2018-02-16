27-річний лучанин травмувався у Карпатах





Про це йдеться на сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.



Так, 26 січня Славська пошуково-рятувальна група на лижних трасах гір Політехнік надала допомогу 27-річному мешканцю Луцька. У хлопця – травма лівої ноги.







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