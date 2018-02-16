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27-річний лучанин травмувався у Карпатах

27-річний лучанин травмувався у Карпатах
У горах Карпати травмувався турист з Луцька.

Про це йдеться на сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 26 січня Славська пошуково-рятувальна група на лижних трасах гір Політехнік надала допомогу 27-річному мешканцю Луцька. У хлопця – травма лівої ноги.



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Теги: травма, лучанин, Карпати
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