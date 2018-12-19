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Повідомили, скільки «зловили» повій у 2018 році на Волині

Повідомили, скільки «зловили» повій у 2018 році на Волині
У 2018 році у Дніпропетровській області виявили 169 осіб, які займалися проституцією, водночас в Івано-Франківській і в Криму - жодної. У Волинській області виявили одну особу.

Про це повідомили у Національній поліції України у відповідь на інформаційний запит журналіста УНН.

Так, за кількістю осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 181-1 КУпАП "Зайняння проституцією" лідирує Дніпропетровська область - 169 осіб. За нею Одеська область - там виявили 160 осіб. Далі Миколаївська - 97 осіб.

Водночас, жодної осби, яка займалася проституцією, правоохоронці не виявили в Івано-Францівській області та АР Крим. у Чернігівській - 3, а у Чернівецькій - 6.

Загалом у Дніпропетровській області виявили 278 адмінправопорушень за зайняття проституцією. В Одеській - 223, у Миколаївській - 174, у Херсонській - 98. У Києві минулого року виявили 87 адмінправопорушень. Жодних адмінправопорушень не виявили в Івано-Франківській облрасті та в Криму.

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Теги: проституція, Волинь
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