Повідомили, скільки «зловили» повій у 2018 році на Волині





Про це повідомили у Національній поліції України у відповідь на інформаційний запит журналіста



Так, за кількістю осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 181-1 КУпАП "Зайняння проституцією" лідирує Дніпропетровська область - 169 осіб. За нею Одеська область - там виявили 160 осіб. Далі Миколаївська - 97 осіб.



Водночас, жодної осби, яка займалася проституцією, правоохоронці не виявили в Івано-Францівській області та АР Крим. у Чернігівській - 3, а у Чернівецькій - 6.



Загалом у Дніпропетровській області виявили 278 адмінправопорушень за зайняття проституцією. В Одеській - 223, у Миколаївській - 174, у Херсонській - 98. У Києві минулого року виявили 87 адмінправопорушень. Жодних адмінправопорушень не виявили в Івано-Франківській облрасті та в Криму.

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