На Волині почали більше вирощувати лохини
Сьогодні, 18:12
У Шацькому районі почали використовувати в сім разів більше сільськогосподарських земель.
Так, у 2018 році в районі використовували майже 1,8 тисяч земель сільськогосподарського призначення, що на 0,4 тисяч гектара більше, ніж у 2017 році, та у 7,5 разів більше, ніж у 2014 році, - пише Район.Шацьк.
В основному сільськогосподарські підприємства, які діють в районі, займаються вирощуванням лохини кущової та зернових культур.
У минулому році на території району сільгосппідприємства посадили 105 гектарів лохини кущової. Потужними підприємствами, які вирощують лохину на території району, є ПП «Флора» (Ростанська сільська рада), ТОВ «Волинська ягідка» (Світязька сільська рада) та ТВП «Агропромторг» (Пулемецька сільська рада).
Окрім ягідництва, на території району сільгосппідприємства займаються вирощуванням зернових та технічних культур такі фірми, як ДП «Агрофірма «Луга-Нова», ПП «Універсам», ТзОВ «УПБ Сад» та фермерські господарства – «Самлан», «Пульмо», «АгроТрох».
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Так, у 2018 році в районі використовували майже 1,8 тисяч земель сільськогосподарського призначення, що на 0,4 тисяч гектара більше, ніж у 2017 році, та у 7,5 разів більше, ніж у 2014 році, - пише Район.Шацьк.
В основному сільськогосподарські підприємства, які діють в районі, займаються вирощуванням лохини кущової та зернових культур.
У минулому році на території району сільгосппідприємства посадили 105 гектарів лохини кущової. Потужними підприємствами, які вирощують лохину на території району, є ПП «Флора» (Ростанська сільська рада), ТОВ «Волинська ягідка» (Світязька сільська рада) та ТВП «Агропромторг» (Пулемецька сільська рада).
Окрім ягідництва, на території району сільгосппідприємства займаються вирощуванням зернових та технічних культур такі фірми, як ДП «Агрофірма «Луга-Нова», ПП «Універсам», ТзОВ «УПБ Сад» та фермерські господарства – «Самлан», «Пульмо», «АгроТрох».
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Коментарі 1
А це кожні 5 років на Волині прийнято Лохину посилено вирощувати, при чому прямо на головах у людей
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