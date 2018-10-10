У дитсадку на Хмельниччині – масове отруєння дітей
Сьогодні, 15:16
У місті Нетішин Хмельницької області у 8 дітей з однієї групи дитсадка виявили ознаки харчової токсикоінфекції.
Про це повідомляє ГУ Держспоживслужби у Хмельницькій області, - пишуть Факти.
Причиною спалаху харчової токсикоінфекції могло стати порушення санітарних умов, або ж порушення показників якості продуктів харчування.
Наразі проводиться перевірка дошкільного навчального закладу з метою з’ясування причин, що могли призвести до виникнення та поширення захворювання.
Матеріали щодо спалаху харчової токсикоінфекції направили до правоохоронних органів.
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Про це повідомляє ГУ Держспоживслужби у Хмельницькій області, - пишуть Факти.
Причиною спалаху харчової токсикоінфекції могло стати порушення санітарних умов, або ж порушення показників якості продуктів харчування.
Наразі проводиться перевірка дошкільного навчального закладу з метою з’ясування причин, що могли призвести до виникнення та поширення захворювання.
Матеріали щодо спалаху харчової токсикоінфекції направили до правоохоронних органів.
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