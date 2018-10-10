У дитсадку на Хмельниччині – масове отруєння дітей





Про це повідомляє ГУ Держспоживслужби у Хмельницькій області, - пишуть Факти.



Причиною спалаху харчової токсикоінфекції могло стати порушення санітарних умов, або ж порушення показників якості продуктів харчування.



Наразі проводиться перевірка дошкільного навчального закладу з метою з’ясування причин, що могли призвести до виникнення та поширення захворювання.



Матеріали щодо спалаху харчової токсикоінфекції направили до правоохоронних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Нетішин Хмельницької області у 8 дітей з однієї групи дитсадка виявили ознаки харчової токсикоінфекції.Про це повідомляє ГУ Держспоживслужби у Хмельницькій області, - пишуть Факти.Причиною спалаху харчової токсикоінфекції могло стати порушення санітарних умов, або ж порушення показників якості продуктів харчування.Наразі проводиться перевірка дошкільного навчального закладу з метою з’ясування причин, що могли призвести до виникнення та поширення захворювання.Матеріали щодо спалаху харчової токсикоінфекції направили до правоохоронних органів.

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