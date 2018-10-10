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У дитсадку на Хмельниччині – масове отруєння дітей

У дитсадку на Хмельниччині – масове отруєння дітей
У місті Нетішин Хмельницької області у 8 дітей з однієї групи дитсадка виявили ознаки харчової токсикоінфекції.

Про це повідомляє ГУ Держспоживслужби у Хмельницькій області, - пишуть Факти.

Причиною спалаху харчової токсикоінфекції могло стати порушення санітарних умов, або ж порушення показників якості продуктів харчування.

Наразі проводиться перевірка дошкільного навчального закладу з метою з’ясування причин, що могли призвести до виникнення та поширення захворювання.

Матеріали щодо спалаху харчової токсикоінфекції направили до правоохоронних органів.

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Теги: отруєння, діти
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