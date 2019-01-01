Ян, Суламіта, Гордій: які рідкісні імена дають дітям у Камінь-Каширському районі
Сьогодні, 16:18
У Камінь-Каширському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану повідомили, якими іменами найчастіше називали дітей у минулому році.
Так, найпоширенішими іменами були для хлопчиків Тимофій, Матвій, Денис, Максим, Назар, Давид, Даниїл, Арсен, Марк. Дівчаток найчастіше називали Софія, Злата, Мілана, Емілія, Дарина, Олександра, Ангеліна, - пише Район.Камінь-Каширський.
Серед рідковживаних імен, якими називали батьки своїх дітей, були Ян, Платон, Ернест, Самуїл, Єлисей, Георгій, Гордій, Родіон, Ігнат, Матфій, Азарія. А ось які рідкісні імена використовували, називаючи дівчаток: Серафіма, Руфіна, Даніела, Емілія-Олівія, Амелія, Лія, Рената, Ізабелла, Домініка, Суламіта, Аріадна, Ніколіна, Евнікія, Вірсавія, Єфрем, Власта.
До речі, 2018 рік виявився плідним на двійнят – зареєстровано 5 пар. Зокрема в місті Камінь-Каширський – три, у селах Стобихівка та Піщане по одній.
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Так, найпоширенішими іменами були для хлопчиків Тимофій, Матвій, Денис, Максим, Назар, Давид, Даниїл, Арсен, Марк. Дівчаток найчастіше називали Софія, Злата, Мілана, Емілія, Дарина, Олександра, Ангеліна, - пише Район.Камінь-Каширський.
Серед рідковживаних імен, якими називали батьки своїх дітей, були Ян, Платон, Ернест, Самуїл, Єлисей, Георгій, Гордій, Родіон, Ігнат, Матфій, Азарія. А ось які рідкісні імена використовували, називаючи дівчаток: Серафіма, Руфіна, Даніела, Емілія-Олівія, Амелія, Лія, Рената, Ізабелла, Домініка, Суламіта, Аріадна, Ніколіна, Евнікія, Вірсавія, Єфрем, Власта.
До речі, 2018 рік виявився плідним на двійнят – зареєстровано 5 пар. Зокрема в місті Камінь-Каширський – три, у селах Стобихівка та Піщане по одній.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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