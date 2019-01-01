П'яний чоловік обікрав лісництво на Волині





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області від 21 січня 2019 року, - пише



Опівночі 8 вересня 2018 року непрацюючий волинянин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, проліз крізь ворота "Маневицького лісового господарства", де викрав майже 4 кілограми алюмінієвих та мідних дротів з електроінструментів та літр бензину. За оцінками експертів, сума завданих збитків становила 362 гривні 75 копійок.



У 2011 році чоловік був уже судимий за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185, ст. 70 КК (крадіжка з проникненням), за що був покараний до позбавлення волі строком на 4 роки, проте умовно-достроково звільнений у 2013 році на невідбутий строк 1 рік 3 місяці 7 дні.



У судовому засіданні зловмисник пояснив, що викрадені мідь та алюміній хотів здати на брухт, щоб отримати гроші.



Свою провину він визнав повністю, щиро розкаявся, просив суворо не карати та надати можливість для відшкодування матеріальних збитків.



При призначенні покарання обвинуваченому за ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) суд врахував пом'якшуючі (щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину) та обтяжуючі обставини (перебування в стані алкогольного спяніння). Таким чином зловмиснику присудили 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.



Окрім того, чоловіка зобов'язали сплатити витрати на залучення експертів в сумі 1144 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, раніше судимий за крадіжку, серед ночі обікрав "Маневицьке лісове господарство".Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області від 21 січня 2019 року, - пише Конкурент Опівночі 8 вересня 2018 року непрацюючий волинянин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, проліз крізь ворота "Маневицького лісового господарства", де викрав майже 4 кілограми алюмінієвих та мідних дротів з електроінструментів та літр бензину. За оцінками експертів, сума завданих збитків становила 362 гривні 75 копійок.У 2011 році чоловік був уже судимий за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185, ст. 70 КК (крадіжка з проникненням), за що був покараний до позбавлення волі строком на 4 роки, проте умовно-достроково звільнений у 2013 році на невідбутий строк 1 рік 3 місяці 7 дні.У судовому засіданні зловмисник пояснив, що викрадені мідь та алюміній хотів здати на брухт, щоб отримати гроші.Свою провину він визнав повністю, щиро розкаявся, просив суворо не карати та надати можливість для відшкодування матеріальних збитків.При призначенні покарання обвинуваченому за ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) суд врахував пом'якшуючі (щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину) та обтяжуючі обставини (перебування в стані алкогольного спяніння). Таким чином зловмиснику присудили 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.Окрім того, чоловіка зобов'язали сплатити витрати на залучення експертів в сумі 1144 гривні.

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