Показали, як оновили електричку «Ківерці-Львів». ФОТО
Сьогодні, 19:34
У мережі опублікували фото оновленої електрички сполученням "Ківерці-Львів".
Фото опублікував Степан Ваньо у спільноті "Ківерцівський районний інформаційний портал" у facebook, - пише Волинь24.
До слова, починаючи з 25 січня 2019 року поїзд №7004 Львів – Ківерці відправляється зі Львова та курсує до станції Підзамче згідно з діючим розкладом, Підзамче 17:40-17:42, Сапіжанка 18:30-18:32, Кам`янка Бузька 18:37-18:39, Радехів 19:22-19:24, Стоянів 19:47-19:50, Горохiв 20:12-20:14, Луцьк 21:45-22:00, прибуття у Кiверцi 22:15.
Починаючи з 26 січня цього року поїзд №7003 Кiверцi– Львів відправлятиметься з Ківерців о 05:13 (замість 05:16), Луцьк 05:28-05:33, Горохiв 06:57-06:58, Стоянiв 07:16-07:17, Радехів 07:39-07:40, Кам`янка Бузька 08:19-08:20, Сапіжанка 08:25-08:26, Підзамче 09:13-09:15, прибуття у Львів 09.28.
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Фото опублікував Степан Ваньо у спільноті "Ківерцівський районний інформаційний портал" у facebook, - пише Волинь24.
До слова, починаючи з 25 січня 2019 року поїзд №7004 Львів – Ківерці відправляється зі Львова та курсує до станції Підзамче згідно з діючим розкладом, Підзамче 17:40-17:42, Сапіжанка 18:30-18:32, Кам`янка Бузька 18:37-18:39, Радехів 19:22-19:24, Стоянів 19:47-19:50, Горохiв 20:12-20:14, Луцьк 21:45-22:00, прибуття у Кiверцi 22:15.
Починаючи з 26 січня цього року поїзд №7003 Кiверцi– Львів відправлятиметься з Ківерців о 05:13 (замість 05:16), Луцьк 05:28-05:33, Горохiв 06:57-06:58, Стоянiв 07:16-07:17, Радехів 07:39-07:40, Кам`янка Бузька 08:19-08:20, Сапіжанка 08:25-08:26, Підзамче 09:13-09:15, прибуття у Львів 09.28.
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