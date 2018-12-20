Стало відомо, які церкви на Волині треба перейменувати
Сьогодні, 21:23
Міністерство культури визначило релігійні організації, які мають внести зміни до своїх статутів і назв відповідно до закону про перейменування. До списку потрапила низка волинських церков і об’єднань.
Зазначається, що список релігійних організацій (релігійних громад, управлінь і центрів, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій), духовних навчальних закладів) складено за результатами релігієзнавчої експертизи, – повідомляє Українська правда. Під дію цих статей закон підпадають організації, що є частиною таких релігійних об’єднань:
Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ МП);
Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);
Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва – Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);
Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);
Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).
Згідно з повідомленням, зазначені релігійні організації повинні протягом трьох місяців внести у свій статут (положення) зміни, передбачені ч. 7 ст. 12 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та подати їх на реєстрацію в установленому порядку.
З повним списком можна ознайомитись <тут:
Наприклад, на Волині під закон потрапили:
- Управління Волинської єпархії Української Православної Церкви
- Управління Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України
- Володимир-Волинське регентське духовне училище
- Волинська духовна семінарія УПЦ
- Православного сестринства на честь святих Жінок Мироносиць УПЦ
- Молодіжне братство ім. Николи Святоші УПЦ.
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Зазначається, що список релігійних організацій (релігійних громад, управлінь і центрів, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій), духовних навчальних закладів) складено за результатами релігієзнавчої експертизи, – повідомляє Українська правда. Під дію цих статей закон підпадають організації, що є частиною таких релігійних об’єднань:
Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ МП);
Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);
Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва – Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);
Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);
Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).
Згідно з повідомленням, зазначені релігійні організації повинні протягом трьох місяців внести у свій статут (положення) зміни, передбачені ч. 7 ст. 12 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та подати їх на реєстрацію в установленому порядку.
З повним списком можна ознайомитись <тут:
Наприклад, на Волині під закон потрапили:
- Управління Волинської єпархії Української Православної Церкви
- Управління Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України
- Володимир-Волинське регентське духовне училище
- Волинська духовна семінарія УПЦ
- Православного сестринства на честь святих Жінок Мироносиць УПЦ
- Молодіжне братство ім. Николи Святоші УПЦ.
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