Стало відомо, які церкви на Волині треба перейменувати





Зазначається, що список релігійних організацій (релігійних громад, управлінь і центрів, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій), духовних навчальних закладів) складено за результатами релігієзнавчої експертизи, – повідомляє



Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ МП);

Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);

Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва – Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);

Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);

Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).

Згідно з повідомленням, зазначені релігійні організації повинні протягом трьох місяців внести у свій статут (положення) зміни, передбачені ч. 7 ст. 12 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та подати їх на реєстрацію в установленому порядку.



З повним списком можна ознайомитись <тут:



Наприклад, на Волині під закон потрапили:



- Управління Волинської єпархії Української Православної Церкви

- Управління Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України

- Володимир-Волинське регентське духовне училище

- Волинська духовна семінарія УПЦ

- Православного сестринства на честь святих Жінок Мироносиць УПЦ

- Молодіжне братство ім. Николи Святоші УПЦ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство культури визначило релігійні організації, які мають внести зміни до своїх статутів і назв відповідно до закону про перейменування. До списку потрапила низка волинських церков і об’єднань.Зазначається, що список релігійних організацій (релігійних громад, управлінь і центрів, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій), духовних навчальних закладів) складено за результатами релігієзнавчої експертизи, – повідомляє Українська правда . Під дію цих статей закон підпадають організації, що є частиною таких релігійних об’єднань:Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ МП);Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва – Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).Згідно з повідомленням, зазначені релігійні організації повинні протягом трьох місяців внести у свій статут (положення) зміни, передбачені ч. 7 ст. 12 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та подати їх на реєстрацію в установленому порядку.З повним списком можна ознайомитись <Наприклад, на Волині під закон потрапили:- Управління Волинської єпархії Української Православної Церкви- Управління Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України- Володимир-Волинське регентське духовне училище- Волинська духовна семінарія УПЦ- Православного сестринства на честь святих Жінок Мироносиць УПЦ- Молодіжне братство ім. Николи Святоші УПЦ.

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