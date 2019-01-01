Лучани хочуть знати коли для міста придбають пожежну автодрабину
Сьогодні, 22:18
У зв’язку з активною забудовою Луцька будинками вище 9-поверхів, в місті виникла потреба придбати нову пожежну автодрабину, з висотою підйому більше 50 метрів.
Відповідне питання ще влітку 2016 року включили до Програми розвитку цивільного захисту міста Луцька на 2016-2020 роки. Тоді було вирішено, що автопідйомник придбають за кошти інвесторів. Йшлося про 15 мільйонів гривень.
Відтак лучанин Володимир Бурачок зареєстрував петицію, в якій просить відзвітувати про стан виконання програми, зокрема, що стосується придбання автодрабини.
"Особливу увагу прохання звернути на висвітлення процесу збору коштів від забудовників на придбання пожежної автодрабини (автопідйомника) з висотою підйому понад 50м. Яку суму вдалося зібрати від забудовників на придбання ? Коли планується передача підрозділам ДСНС автодрабини?", - йдеться в тексті петиції.
Наразі триває збір підписів за цю петицію.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне питання ще влітку 2016 року включили до Програми розвитку цивільного захисту міста Луцька на 2016-2020 роки. Тоді було вирішено, що автопідйомник придбають за кошти інвесторів. Йшлося про 15 мільйонів гривень.
Відтак лучанин Володимир Бурачок зареєстрував петицію, в якій просить відзвітувати про стан виконання програми, зокрема, що стосується придбання автодрабини.
"Особливу увагу прохання звернути на висвітлення процесу збору коштів від забудовників на придбання пожежної автодрабини (автопідйомника) з висотою підйому понад 50м. Яку суму вдалося зібрати від забудовників на придбання ? Коли планується передача підрозділам ДСНС автодрабини?", - йдеться в тексті петиції.
Наразі триває збір підписів за цю петицію.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучани хочуть знати коли для міста придбають пожежну автодрабину
Сьогодні, 22:18
Стало відомо, які церкви на Волині треба перейменувати
Сьогодні, 21:23
П'яний чоловік обікрав лісництво на Волині
Сьогодні, 20:03
Показали, як оновили електричку «Ківерці-Львів». ФОТО
Сьогодні, 19:34
Медіа