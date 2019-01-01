Лучани хочуть знати коли для міста придбають пожежну автодрабину





Відповідне питання ще влітку 2016 року включили до Програми розвитку цивільного захисту міста Луцька на 2016-2020 роки. Тоді було вирішено, що автопідйомник придбають за кошти інвесторів. Йшлося про 15 мільйонів гривень.



Відтак лучанин Володимир Бурачок зареєстрував



"Особливу увагу прохання звернути на висвітлення процесу збору коштів від забудовників на придбання пожежної автодрабини (автопідйомника) з висотою підйому понад 50м. Яку суму вдалося зібрати від забудовників на придбання ? Коли планується передача підрозділам ДСНС автодрабини?", - йдеться в тексті петиції.



Наразі триває збір підписів за цю петицію.



Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з активною забудовою Луцька будинками вище 9-поверхів, в місті виникла потреба придбати нову пожежну автодрабину, з висотою підйому більше 50 метрів.Відповідне питання ще влітку 2016 року включили до Програми розвитку цивільного захисту міста Луцька на 2016-2020 роки. Тоді було вирішено, що автопідйомник придбають за кошти інвесторів. Йшлося про 15 мільйонів гривень.Відтак лучанинзареєстрував петицію , в якій просить відзвітувати про стан виконання програми, зокрема, що стосується придбання автодрабини."Особливу увагу прохання звернути на висвітлення процесу збору коштів від забудовників на придбання пожежної автодрабини (автопідйомника) з висотою підйому понад 50м. Яку суму вдалося зібрати від забудовників на придбання ? Коли планується передача підрозділам ДСНС автодрабини?", - йдеться в тексті петиції.Наразі триває збір підписів за цю петицію.

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