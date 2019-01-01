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Лучани хочуть знати коли для міста придбають пожежну автодрабину

Лучани хочуть знати коли для міста придбають пожежну автодрабину
У зв’язку з активною забудовою Луцька будинками вище 9-поверхів, в місті виникла потреба придбати нову пожежну автодрабину, з висотою підйому більше 50 метрів.

Відповідне питання ще влітку 2016 року включили до Програми розвитку цивільного захисту міста Луцька на 2016-2020 роки. Тоді було вирішено, що автопідйомник придбають за кошти інвесторів. Йшлося про 15 мільйонів гривень.

Відтак лучанин Володимир Бурачок зареєстрував петицію, в якій просить відзвітувати про стан виконання програми, зокрема, що стосується придбання автодрабини.

"Особливу увагу прохання звернути на висвітлення процесу збору коштів від забудовників на придбання пожежної автодрабини (автопідйомника) з висотою підйому понад 50м. Яку суму вдалося зібрати від забудовників на придбання ? Коли планується передача підрозділам ДСНС автодрабини?", - йдеться в тексті петиції.

Наразі триває збір підписів за цю петицію.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: пожежна автодрабина, програма цивільного захисту, звіт, петиція
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