Квартира замість ділянки: на Волині намагаються вирішити проблему нестачі землі для атовців

Петро Саганюк пропонує замість земельних ділянок для учасників АТО будувати багатоквартирні будинки для військовослужбовців.



Про це керівник міста розповів під час публічного звіту, -повідомляє



“Моє бачення таке: знайти одне чи два місці під забудову багатоквартирного будинку. На рівні держави прийняти програму про забезпечення житлом учасників АТО з бюджету. З них 50% йде від державного бюджету, ще 25% – обласний і місцевий, і 25% оплачує сам учасник. І питання буде вирішено”, – вважає Петро Саганюк.



Міський голова нагадав, що у місті Володимирі-Волинському фактично немає вільних земельних ділянок. Є лише так званий “танковий полк”, але військові не віддають його на баланс міста.



Петро Саганюк розповів, що йому соромно дивитися в очі військовослужбовцям, поки не буде завершено будівництво 44-квартирного будинку.

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