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Квартира замість ділянки: на Волині намагаються вирішити проблему нестачі землі для атовців

Квартира замість ділянки: на Волині намагаються вирішити проблему нестачі землі для атовців
Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк пропонує замість земельних ділянок для учасників АТО будувати багатоквартирні будинки для військовослужбовців.

Про це керівник міста розповів під час публічного звіту, -повідомляє БУГ.

“Моє бачення таке: знайти одне чи два місці під забудову багатоквартирного будинку. На рівні держави прийняти програму про забезпечення житлом учасників АТО з бюджету. З них 50% йде від державного бюджету, ще 25% – обласний і місцевий, і 25% оплачує сам учасник. І питання буде вирішено”, – вважає Петро Саганюк.

Міський голова нагадав, що у місті Володимирі-Волинському фактично немає вільних земельних ділянок. Є лише так званий “танковий полк”, але військові не віддають його на баланс міста.

Петро Саганюк розповів, що йому соромно дивитися в очі військовослужбовцям, поки не буде завершено будівництво 44-квартирного будинку.

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Теги: Володимир-Волинський, Петро Саганюк, багатоповерхівка, квартира, земельна ділянка, АТО
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