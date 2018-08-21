Квартира замість ділянки: на Волині намагаються вирішити проблему нестачі землі для атовців
Сьогодні, 08:08
Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк пропонує замість земельних ділянок для учасників АТО будувати багатоквартирні будинки для військовослужбовців.
Про це керівник міста розповів під час публічного звіту, -повідомляє БУГ.
“Моє бачення таке: знайти одне чи два місці під забудову багатоквартирного будинку. На рівні держави прийняти програму про забезпечення житлом учасників АТО з бюджету. З них 50% йде від державного бюджету, ще 25% – обласний і місцевий, і 25% оплачує сам учасник. І питання буде вирішено”, – вважає Петро Саганюк.
Міський голова нагадав, що у місті Володимирі-Волинському фактично немає вільних земельних ділянок. Є лише так званий “танковий полк”, але військові не віддають його на баланс міста.
Петро Саганюк розповів, що йому соромно дивитися в очі військовослужбовцям, поки не буде завершено будівництво 44-квартирного будинку.
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Про це керівник міста розповів під час публічного звіту, -повідомляє БУГ.
“Моє бачення таке: знайти одне чи два місці під забудову багатоквартирного будинку. На рівні держави прийняти програму про забезпечення житлом учасників АТО з бюджету. З них 50% йде від державного бюджету, ще 25% – обласний і місцевий, і 25% оплачує сам учасник. І питання буде вирішено”, – вважає Петро Саганюк.
Міський голова нагадав, що у місті Володимирі-Волинському фактично немає вільних земельних ділянок. Є лише так званий “танковий полк”, але військові не віддають його на баланс міста.
Петро Саганюк розповів, що йому соромно дивитися в очі військовослужбовцям, поки не буде завершено будівництво 44-квартирного будинку.
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