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У Луцьку водій «припаркував» авто на огорожі. ФОТО

У Луцьку водій «припаркував» авто на огорожі. ФОТО
У Луцьку водій легковика припаркувався таким чином, що задній бампер автомобіля опинився просто на паркані.

Про це у facebbok-cпільноті "АвтоАндони Луцька" написав Igor Kunakov.

"27.01.2019. Вишків. Гуру паркування", - прокоментував світлини дописувач.


У Луцьку водій «припаркував» авто на огорожі. ФОТО

У Луцьку водій «припаркував» авто на огорожі. ФОТО


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Теги: автомобіль, паркування, паркан, АвтоАндони
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