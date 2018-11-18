У Луцьку водій «припаркував» авто на огорожі. ФОТО
Сьогодні, 00:07
У Луцьку водій легковика припаркувався таким чином, що задній бампер автомобіля опинився просто на паркані.
Про це у facebbok-cпільноті "АвтоАндони Луцька" написав Igor Kunakov.
"27.01.2019. Вишків. Гуру паркування", - прокоментував світлини дописувач.
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Про це у facebbok-cпільноті "АвтоАндони Луцька" написав Igor Kunakov.
"27.01.2019. Вишків. Гуру паркування", - прокоментував світлини дописувач.
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