У Луцьку водій «припаркував» авто на огорожі. ФОТО





Про це у facebbok-cпільноті Igor Kunakov.



"27.01.2019. Вишків. Гуру паркування", - прокоментував світлини дописувач.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій легковика припаркувався таким чином, що задній бампер автомобіля опинився просто на паркані.Про це у facebbok-cпільноті "АвтоАндони Луцька" написав"27.01.2019. Вишків. Гуру паркування", - прокоментував світлини дописувач.

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