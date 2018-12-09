Луцькі лицарі привезли «срібло» з міжнародного турніру. ВІДЕО





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Троє бійців з луцького осередку асоціації клубів середньовічного бою "Айна Бера" у складі двох команд асоціації взяли участь у міжнародному турнірі "LAON AU BEHOURD", що відбувся у Франції у місті Лан.



На турнірі було понад 140 бійців, зокрема з України, Росії, Нідерландів, Об'єднаного Королівства Франції та Монако.



Очільник луцького відділення Сергій Ващук прокоментував результати своїх підопічних:



"Виступами своїх бійців я цілковито задоволений. Вони добре себе проявили та довели, що недаремно носять титули чемпіонів України та світу. Двоє з них були у команді "Айна Бера 1", а третій у команді "Айна Бера 2". Таке рішення було доцільним, щоб хлопці попрацювали в команді з нашими одноклубниками з інших осередків, зокрема багаторазовими чемпіонами світу. Звісно, ми могли виставити одну сильну команду, але на цьому турнірі ми дали можливість молодшим бійцям набути досвіду, що нам і вдалося."



Також Ващук додав, що у лютому луцькі лицарі їдуть у Німеччину на міжнародний турнір "Winter cup". На цьому турнірі "Айна Бера Луцьк" представить суто всій склад.



До слова, у травні 2019 року у Парку Київська Русь вперше відбудеться чемпіонат світу зі середньовічного бою IMCF World Championships. Луцька команда лицарів розаховує на 9 місць у збірній України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі лицарі в складі українських команд зайняли друге та п'яте місце на міжнародному турнірі в Франції.Про це пише ІА "Конкурент" з посиланням на офіційну сторінку клубу в Facebook Троє бійців з луцького осередку асоціації клубів середньовічного бою "Айна Бера" у складі двох команд асоціації взяли участь у міжнародному турнірі "LAON AU BEHOURD", що відбувся у Франції у місті Лан.На турнірі було понад 140 бійців, зокрема з України, Росії, Нідерландів, Об'єднаного Королівства Франції та Монако.Очільник луцького відділенняпрокоментував результати своїх підопічних:"Виступами своїх бійців я цілковито задоволений. Вони добре себе проявили та довели, що недаремно носять титули чемпіонів України та світу. Двоє з них були у команді "Айна Бера 1", а третій у команді "Айна Бера 2". Таке рішення було доцільним, щоб хлопці попрацювали в команді з нашими одноклубниками з інших осередків, зокрема багаторазовими чемпіонами світу. Звісно, ми могли виставити одну сильну команду, але на цьому турнірі ми дали можливість молодшим бійцям набути досвіду, що нам і вдалося."Також Ващук додав, що у лютому луцькі лицарі їдуть у Німеччину на міжнародний турнір "Winter cup". На цьому турнірі "Айна Бера Луцьк" представить суто всій склад.До слова, у травні 2019 року у Парку Київська Русь вперше відбудеться чемпіонат світу зі середньовічного бою IMCF World Championships. Луцька команда лицарів розаховує на 9 місць у збірній України.

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