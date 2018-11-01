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У селі на Волині хочуть закрити ФАП

У селі на Волині хочуть закрити ФАП
У неділю, 27 січня, у с. Лісняки відбулися сходи селян, під час яких вирішували питання закриття єдиного в селі ФАПу.

Про це повідомляють на сторінці громади у facebook.

Головною темою обговорення стало актуальне на сьогодні питання закриття місцевого ФАПу. Люди обурені та збентежені, адже вони не готові лишитися без жодної медичної допомоги, тим більше що в них є спеціалізований фахівець.

Голова громади Оксана Піцик запрошувала на збори головного лікаря КНП «Старовижівського центру первинної медичної допомоги» Старовижівської районної ради Капітулу Наталію Петрівну, проте вона не змогла приїхати, а тому обговорення щодо подальшого функціонування ФАПу перенесено на понеділок.

Кожен мав можливість висловити власну думку і своє бачення поточного питання.

По завершенню заходу очільник громади розповіла про плани на 2019 рік та проговорили інші моменти, які також хвилюють жителів с. Лісняки.

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Теги: Лісняки, Смідинська громада, ФАП, сходи
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