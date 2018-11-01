У селі на Волині хочуть закрити ФАП





Про це повідомляють на сторінці громади у



Головною темою обговорення стало актуальне на сьогодні питання закриття місцевого ФАПу. Люди обурені та збентежені, адже вони не готові лишитися без жодної медичної допомоги, тим більше що в них є спеціалізований фахівець.



Голова громади Оксана Піцик запрошувала на збори головного лікаря КНП «Старовижівського центру первинної медичної допомоги» Старовижівської районної ради Капітулу Наталію Петрівну, проте вона не змогла приїхати, а тому обговорення щодо подальшого функціонування ФАПу перенесено на понеділок.



Кожен мав можливість висловити власну думку і своє бачення поточного питання.



По завершенню заходу очільник громади розповіла про плани на 2019 рік та проговорили інші моменти, які також хвилюють жителів с. Лісняки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 27 січня, у с. Лісняки відбулися сходи селян, під час яких вирішували питання закриття єдиного в селі ФАПу.Про це повідомляють на сторінці громади у facebook Головною темою обговорення стало актуальне на сьогодні питання закриття місцевого ФАПу. Люди обурені та збентежені, адже вони не готові лишитися без жодної медичної допомоги, тим більше що в них є спеціалізований фахівець.Голова громадизапрошувала на збори головного лікаря КНП «Старовижівського центру первинної медичної допомоги» Старовижівської районної ради Капітулу Наталію Петрівну, проте вона не змогла приїхати, а тому обговорення щодо подальшого функціонування ФАПу перенесено на понеділок.Кожен мав можливість висловити власну думку і своє бачення поточного питання.По завершенню заходу очільник громади розповіла про плани на 2019 рік та проговорили інші моменти, які також хвилюють жителів с. Лісняки.

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