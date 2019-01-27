У райцентрі на Волині місцевий підприємець облаштував каток. ФОТО
Сьогодні, 01:25
Третій рік поспіль поруч із меблевим підприємством «Гербор Холдинг», що на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському діє льодовий каток, куди можуть прийти усі охочі покататися на ковзанах та програти у хокей.
Його для містян облаштував Олег Борбелюк, котрий й сам полюбляє ковзани, і не впускає можливості вийти на лід. Повідомляє Володимир Медіа.
Варто зазначити, каток є безкоштовним. Окрім того, проводити на ньому дозвілля можна у будь-який день, і будь-яку його пору, оскільки територія освітлюється. Тому навіть ввечері після робочого дня сюди можна прийти й гарно провести час.
Окрім того, для відпочивальників у приміщенні охорони підприємства завжди знайдеться безкоштовний гарячий чай.
"Не потрібні мільйони, щоб зробити корисне і приємне для людей, а насамперед бажання і господарська рука. А ті, хто нічого не хочуть робити, завжди будуть шукати відмовки. Тож беріть ковзани та приходьте на каток! Гарний настрій та гарячий чай вам гарантовано!", - закликав Олег Борбелюк.
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Його для містян облаштував Олег Борбелюк, котрий й сам полюбляє ковзани, і не впускає можливості вийти на лід. Повідомляє Володимир Медіа.
Варто зазначити, каток є безкоштовним. Окрім того, проводити на ньому дозвілля можна у будь-який день, і будь-яку його пору, оскільки територія освітлюється. Тому навіть ввечері після робочого дня сюди можна прийти й гарно провести час.
Окрім того, для відпочивальників у приміщенні охорони підприємства завжди знайдеться безкоштовний гарячий чай.
"Не потрібні мільйони, щоб зробити корисне і приємне для людей, а насамперед бажання і господарська рука. А ті, хто нічого не хочуть робити, завжди будуть шукати відмовки. Тож беріть ковзани та приходьте на каток! Гарний настрій та гарячий чай вам гарантовано!", - закликав Олег Борбелюк.
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