На Волині хотіли ремонтувати дороги без гарантійного терміну





Селищний голова Олександр Топорівський та жителі селища неодноразово звертали увагу підрядника на неналежне виконання робіт, - повідомляє



Замовник робіт - ВУКГ Нововолинської міської ради, фінансування - з міського та обласного бюджетів, тому селищна рада не мала важелів впливу на підрядника.



У рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом службової недбалості службових осіб ВУКГ Нововолинської міської ради, витребувано та вивчено договори підряду про капітальний ремонт вулиці Перемоги на суму 1 306 170 грн. та вулиці Миру на суму 385 750 грн. у Благодатному.



При цьому, у договорах підряду про капітальний ремонт відсутня обов`язкова умова проведення таких робіт – гарантійні строки, які згідно Державних будівельних норм становлять 3 роки.



Не визначення гарантійного строку як істотної умови договору підряду фактично позбавляє замовника – Виробниче управління житлово-комунального господарства Нововолинської міської ради (і міську раду, як засновника комунального підприємства) права після припинення дії договору та у разі виявлення недоліків і подальшого руйнування дороги вимагати у підрядника здійснити ремонтні роботи за власний рахунок.



Скерувавши документи реагування до Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області та до Нововолинської міської ради, як розпорядника бюджетних коштів, прокурори домоглися приведення договорів підряду про капітальний ремонт у відповідність до вимог чинного законодавства та встановлення мінімального 3-річного гарантійного терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури знайшли низку порушень у договорах щодо ремонту автомобільних доріг селища Благодатне.Селищний головата жителі селища неодноразово звертали увагу підрядника на неналежне виконання робіт, - повідомляє Нововолинськ інфо Замовник робіт - ВУКГ Нововолинської міської ради, фінансування - з міського та обласного бюджетів, тому селищна рада не мала важелів впливу на підрядника.У рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом службової недбалості службових осіб ВУКГ Нововолинської міської ради, витребувано та вивчено договори підряду про капітальний ремонт вулиці Перемоги на суму 1 306 170 грн. та вулиці Миру на суму 385 750 грн. у Благодатному.При цьому, у договорах підряду про капітальний ремонт відсутня обов`язкова умова проведення таких робіт – гарантійні строки, які згідно Державних будівельних норм становлять 3 роки.Не визначення гарантійного строку як істотної умови договору підряду фактично позбавляє замовника – Виробниче управління житлово-комунального господарства Нововолинської міської ради (і міську раду, як засновника комунального підприємства) права після припинення дії договору та у разі виявлення недоліків і подальшого руйнування дороги вимагати у підрядника здійснити ремонтні роботи за власний рахунок.Скерувавши документи реагування до Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області та до Нововолинської міської ради, як розпорядника бюджетних коштів, прокурори домоглися приведення договорів підряду про капітальний ремонт у відповідність до вимог чинного законодавства та встановлення мінімального 3-річного гарантійного терміну.

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