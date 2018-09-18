Нову поліклініку в Ковелі зводити не будуть

Олег Кіндер. Ковельчани, присутні у залі, під час спілкування з очільником міста, поцікавились подальшою долею міської восьмиповерхової поліклініки, яку планувалось ще десять років тому збудувати по вулиці Івасюка.



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Міський голова зауважив, що питання функціонування об’єктів медицини у Ковелі обговорюються, перш за все, з головним лікарем Ковельського МТМО Олегом Самчуком. Саме він, як ніхто інший, найкраще знає усі проблеми і потреби лікувальних закладів міста.



Аби визначити необхідність у новобудові для потреб медицини, проаналізували ефективність використання тих площ, які є у наявності МТМО сьогодні. А їх є достатньо. Тому вирішили не розбудовувати інфраструктуру, а приводити до ладу – до європейських стандартів, ті приміщення, які уже використовуються. Саме для цього проводяться капітальні ремонти у відділеннях, купується нове обладнання та меблі. А площі, які наразі не використовуються, здаються в оренду.



Олег Кіндер наголосив, що витрати за енергоносії (закладів медицини та освіти), повністю лягають на міський бюджет. А це десятки мільйонів гривень. Тому питання оптимізації та економії коштів є досить актуальним. Тим більше, що державних грошей на таке будівництво, як нова поліклініка, Ковелю ніхто не дасть. А власних ресурсів місто на це не має.



Наразі фундамент, закладений під поліклініку, є у переліку потенційних об’єктів для інвестування. Тож розглядається питання щодо пошуку інвесторів, яким цей недобудований об’єкт буде переданий на вигідних для міста умовах. Там можна звести багатоквартирний житловий будинок, де отримають житло медики чи збудувати на першому поверсі лабораторію (питання буде обговорюватися як з інвестором, так і з головним лікарем МТМО).



Тому перспективи будівництва поліклініки таких масштабів, які планувалися, ні міський голова, ні головний лікар не бачать.

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