На Волині пройдуть навчання з авіації
Сьогодні, 04:37
На території авіаційного полігону (в/ч А1547) с. Поворськ Ковельського району у період з 28-30 січня будуть проводитися навчання авіації з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі.
Про це повідомляє офіційний сайт Ковельської РДА.
Оскільки територія авіаційного полігону становить близько 25 тис. гектарів і розміщена в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.
З метою недопущення загибелі та травмування людей командування полігону повідомляє, що в’їзд на його територію категорично забороняється.
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Про це повідомляє офіційний сайт Ковельської РДА.
Оскільки територія авіаційного полігону становить близько 25 тис. гектарів і розміщена в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.
З метою недопущення загибелі та травмування людей командування полігону повідомляє, що в’їзд на його територію категорично забороняється.
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