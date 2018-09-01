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На Волині пройдуть навчання з авіації

На Волині пройдуть навчання з авіації
На території авіаційного полігону (в/ч А1547) с. Поворськ Ковельського району у період з 28-30 січня будуть проводитися навчання авіації з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі.

Про це повідомляє офіційний сайт Ковельської РДА.

Оскільки територія авіаційного полігону становить близько 25 тис. гектарів і розміщена в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.

З метою недопущення загибелі та травмування людей командування полігону повідомляє, що в’їзд на його територію категорично забороняється.


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Теги: навчання, авіація, Поворськ
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