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В Японії кілька компаній отримали листи з погрозами і ціанідом

В Японії кілька компаній отримали листи з погрозами і ціанідом
В Японії дев’ять компаній отримали листи, в яких був ціанистий калій, а в деяких загрози і вимоги зловмисників, повідомляє NHK.

Відповідні загрози отримали кілька фармацевтичних фірм, продовольча компанія та видавництво газети Mainichi Shimbun.

Відомо, що щонайменше один конверт містив вимогу перевести $31 тис. на рахунок в біткоінах. Інакше злочинці погрожували поширити на території країни підроблені медикаменти, в які підмішають ціанистий калій.

Також є інформація про те, що деякі листи відправили від імені засновника екстремістської секти Аум Сінрікьо Тідзуо Мацумото, який відомий як Секо Асахара.

Остаточним терміном для виконання вимог зловмисників призначено 22 лютого. Поліція розслідує справу.

Зображення - ілюстративне

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Теги: Японія, лист, цианід
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