У волинянки із сумки вкрали більше 100 тисяч гривень
Сьогодні, 08:20
У 66-річної жительки Горохова на робочому місці вкрали чималу суму грошей.
Про це пише Волинь Нова.
За попередньою інформацією, потерпіла залишила сумку на робочому місці, а в ній, як вона стверджує, були 20 000 гривень, 3670 доларів і ювелірні вироби.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району від надмірної довіри.
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Про це пише Волинь Нова.
За попередньою інформацією, потерпіла залишила сумку на робочому місці, а в ній, як вона стверджує, були 20 000 гривень, 3670 доларів і ювелірні вироби.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району від надмірної довіри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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