У волинянки із сумки вкрали більше 100 тисяч гривень





Про це пише



За попередньою інформацією, потерпіла залишила сумку на робочому місці, а в ній, як вона стверджує, були 20 000 гривень, 3670 доларів і ювелірні вироби.



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району від надмірної довіри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 66-річної жительки Горохова на робочому місці вкрали чималу суму грошей.Про це пише Волинь Нова За попередньою інформацією, потерпіла залишила сумку на робочому місці, а в ній, як вона стверджує, були 20 000 гривень, 3670 доларів і ювелірні вироби.Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району від надмірної довіри.

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