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У волинянки із сумки вкрали більше 100 тисяч гривень

У волинянки із сумки вкрали більше 100 тисяч гривень
У 66-річної жительки Горохова на робочому місці вкрали чималу суму грошей.

Про це пише Волинь Нова.

За попередньою інформацією, потерпіла залишила сумку на робочому місці, а в ній, як вона стверджує, були 20 000 гривень, 3670 доларів і ювелірні вироби.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області застерігають жителів району від надмірної довіри.

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Теги: крадіжка, Волинь, гроші, поліція
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