Збив знак та перевернувся: на Донеччині нетверезий водій тікав від поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 08:45
У Краматорську Донецької області водій потрапив в аварію, втікаючи від поліції.
Це сталося в ніч проти 27 січня, повідомляє місцеве видання "Восточний проект", передає ТСН.
Патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху водія легковика "SEAT". Під час оформлення протоколу він сів у машину і спробував втекти. Поліцейські кинулися за ним. Під час гонитви машина вилетіла на тротуар, збила світлофор, дорожній знак і перекинулася.
Водій внаслідок аварії не постраждав, медичної допомоги він не потребував. За словами поліцейських, від нього пахло алкоголем.
Патрульні склали на нього протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження дорожніх споруд. Порушникові загрожує штраф у розмірі 340 грн або позбавлення права керування на термін від шести місяців до року.
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Це сталося в ніч проти 27 січня, повідомляє місцеве видання "Восточний проект", передає ТСН.
Патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху водія легковика "SEAT". Під час оформлення протоколу він сів у машину і спробував втекти. Поліцейські кинулися за ним. Під час гонитви машина вилетіла на тротуар, збила світлофор, дорожній знак і перекинулася.
Водій внаслідок аварії не постраждав, медичної допомоги він не потребував. За словами поліцейських, від нього пахло алкоголем.
Патрульні склали на нього протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження дорожніх споруд. Порушникові загрожує штраф у розмірі 340 грн або позбавлення права керування на термін від шести місяців до року.
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