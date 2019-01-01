У селищі на Волині громада храму вирішила перейти до ПЦУ





Про це для Олег Дергай, який був присутній на заході.



87 осіб, які залишилися на зборах, одноголосно підтримали перехід до ПЦУ.



«Після голосування вирішили зробити подворовий обхід і зібрати підписи, адже у селі проживає орієнтовно чотири сотні людей», –пояснив Олег Дергай.



Настоятель храму отець Богдан Христинець, який служить на цьому приході близько 12 років, оголосив прихожанам, що Православної церкви України немає і приблизно з двома десятками прихильників покинули збори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Піски Горохівського району громада Святогеоргіївського храму вирішила перейти до Православної церкви України.Про це для Район.Горохів розповів місцевий житель, директор Берестечківського краєзнавчого музею, який був присутній на заході.87 осіб, які залишилися на зборах, одноголосно підтримали перехід до ПЦУ.«Після голосування вирішили зробити подворовий обхід і зібрати підписи, адже у селі проживає орієнтовно чотири сотні людей», –пояснив Олег Дергай.Настоятель храму отець, який служить на цьому приході близько 12 років, оголосив прихожанам, що Православної церкви України немає і приблизно з двома десятками прихильників покинули збори.

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