28 січня – яке сьогодні свято: народні прикмети і заборони
Сьогодні, 09:22
28 січня 2019 року вшановується пам'ять Павла Фівейського. За переказами, він прожив 113 років, з них 91 рік проводив на самоті. Також у народі кажуть, що "Павло день додав".
З цього дня дні стають довшими, а ночі коротшими. Відтак, усі в очікуванні приходу весни, - пише 24 канал.
Також 28 січня відзначається Міжнародний день захисту персональних даних. Його святкують для того, щоб користувачі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їх віртуальне і реальне життя.
Іменини сьогодні святкують: Гавриїл, Олена, Іван, Максим, Павло, Прохір.
Народні прикмети на 28 січня
– Цілий день дме сильний вітер – літо буде дощовим.
– Синиці щебечуть під вікном – незабаром вдарять сильні морози.
– Каркають ворони – чекайте відлиги.
– Сильний снігопад – вночі почнуться морози.
– Горобці сидять на деревах і не цвірінькають – незабаром піде сніг.
Що можна робити 28 січня
1. Вважається, що якщо молода пара цього дня повінчається – все життя буде щасливою.
2. Якщо 28 січня народилася дитина, то у ліжечко їй варто поставити пучок льону. Таким чином ви забезпечите дитині щасливе життя.
Що не можна робити 28 січня
1. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано не виходити з дому і носити на собі оберіг.
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З цього дня дні стають довшими, а ночі коротшими. Відтак, усі в очікуванні приходу весни, - пише 24 канал.
Також 28 січня відзначається Міжнародний день захисту персональних даних. Його святкують для того, щоб користувачі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їх віртуальне і реальне життя.
Іменини сьогодні святкують: Гавриїл, Олена, Іван, Максим, Павло, Прохір.
Народні прикмети на 28 січня
– Цілий день дме сильний вітер – літо буде дощовим.
– Синиці щебечуть під вікном – незабаром вдарять сильні морози.
– Каркають ворони – чекайте відлиги.
– Сильний снігопад – вночі почнуться морози.
– Горобці сидять на деревах і не цвірінькають – незабаром піде сніг.
Що можна робити 28 січня
1. Вважається, що якщо молода пара цього дня повінчається – все життя буде щасливою.
2. Якщо 28 січня народилася дитина, то у ліжечко їй варто поставити пучок льону. Таким чином ви забезпечите дитині щасливе життя.
Що не можна робити 28 січня
1. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано не виходити з дому і носити на собі оберіг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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