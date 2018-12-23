28 січня – яке сьогодні свято: народні прикмети і заборони

Павла Фівейського. За переказами, він прожив 113 років, з них 91 рік проводив на самоті. Також у народі кажуть, що "Павло день додав".



З цього дня дні стають довшими, а ночі коротшими. Відтак, усі в очікуванні приходу весни, - пише



Також 28 січня відзначається Міжнародний день захисту персональних даних. Його святкують для того, щоб користувачі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їх віртуальне і реальне життя.



Іменини сьогодні святкують: Гавриїл, Олена, Іван, Максим, Павло, Прохір.



Народні прикмети на 28 січня



– Цілий день дме сильний вітер – літо буде дощовим.



– Синиці щебечуть під вікном – незабаром вдарять сильні морози.



– Каркають ворони – чекайте відлиги.



– Сильний снігопад – вночі почнуться морози.



– Горобці сидять на деревах і не цвірінькають – незабаром піде сніг.



Що можна робити 28 січня



1. Вважається, що якщо молода пара цього дня повінчається – все життя буде щасливою.



2. Якщо 28 січня народилася дитина, то у ліжечко їй варто поставити пучок льону. Таким чином ви забезпечите дитині щасливе життя.



Що не можна робити 28 січня



1. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано не виходити з дому і носити на собі оберіг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 січня 2019 року вшановується пам'ять. За переказами, він прожив 113 років, з них 91 рік проводив на самоті. Також у народі кажуть, що "Павло день додав".З цього дня дні стають довшими, а ночі коротшими. Відтак, усі в очікуванні приходу весни, - пише 24 канал Також 28 січня відзначається Міжнародний день захисту персональних даних. Його святкують для того, щоб користувачі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їх віртуальне і реальне життя.Іменини сьогодні святкують: Гавриїл, Олена, Іван, Максим, Павло, Прохір.– Цілий день дме сильний вітер – літо буде дощовим.– Синиці щебечуть під вікном – незабаром вдарять сильні морози.– Каркають ворони – чекайте відлиги.– Сильний снігопад – вночі почнуться морози.– Горобці сидять на деревах і не цвірінькають – незабаром піде сніг.1. Вважається, що якщо молода пара цього дня повінчається – все життя буде щасливою.2. Якщо 28 січня народилася дитина, то у ліжечко їй варто поставити пучок льону. Таким чином ви забезпечите дитині щасливе життя.1. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано не виходити з дому і носити на собі оберіг.

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