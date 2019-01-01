У ТРЦ «ПортCity» відкрили барбершоп «Gentlemen's club»*
Сьогодні, 09:33
27 січня на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» відкрився барбершоп «Gentlemen's club».
Мало хто знає, що таке барбершоп і хто такі барбери. Барбершоп – це не салон краси, де обслуговують представників обох статей, і не чоловіча перукарня, а свого роду клуб, де чоловіки можуть привести себе в порядок подалі від цікавих жіночих очей та поспілкуватися з однодумцями.
У барбершопі «Gentlemen's club» панує виключно чоловічий дух, а клієнтів обслуговують майстри-барбери – чоловіки.
Також у закладі ви можете підібрати для себе засоби для догляду, які допоможуть вам красиво виглядати між походами до барбершопу.
Запис за телефоном 067 777 62 84.
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Мало хто знає, що таке барбершоп і хто такі барбери. Барбершоп – це не салон краси, де обслуговують представників обох статей, і не чоловіча перукарня, а свого роду клуб, де чоловіки можуть привести себе в порядок подалі від цікавих жіночих очей та поспілкуватися з однодумцями.
У барбершопі «Gentlemen's club» панує виключно чоловічий дух, а клієнтів обслуговують майстри-барбери – чоловіки.
Також у закладі ви можете підібрати для себе засоби для догляду, які допоможуть вам красиво виглядати між походами до барбершопу.
Запис за телефоном 067 777 62 84.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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