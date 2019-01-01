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У ТРЦ «ПортCity» відкрили барбершоп «Gentlemen's club»*

У ТРЦ «ПортCity» відкрили барбершоп «Gentlemen's club»*
27 січня на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» відкрився барбершоп «Gentlemen's club».

Мало хто знає, що таке барбершоп і хто такі барбери. Барбершоп – це не салон краси, де обслуговують представників обох статей, і не чоловіча перукарня, а свого роду клуб, де чоловіки можуть привести себе в порядок подалі від цікавих жіночих очей та поспілкуватися з однодумцями.

У барбершопі «Gentlemen's club» панує виключно чоловічий дух, а клієнтів обслуговують майстри-барбери – чоловіки.

Також у закладі ви можете підібрати для себе засоби для догляду, які допоможуть вам красиво виглядати між походами до барбершопу.

Запис за телефоном 067 777 62 84.
У ТРЦ «ПортCity» відкрили барбершоп «Gentlemen's club»*
У ТРЦ «ПортCity» відкрили барбершоп «Gentlemen's club»*
У ТРЦ «ПортCity» відкрили барбершоп «Gentlemen's club»*
У ТРЦ «ПортCity» відкрили барбершоп «Gentlemen's club»*
У ТРЦ «ПортCity» відкрили барбершоп «Gentlemen's club»*
У ТРЦ «ПортCity» відкрили барбершоп «Gentlemen's club»*

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Теги: ПортCity
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