У ТРЦ «ПортCity» відкрили барбершоп «Gentlemen's club»*

27 січня на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» відкрився барбершоп «Gentlemen's club».Мало хто знає, що таке барбершоп і хто такі барбери. Барбершоп – це не салон краси, де обслуговують представників обох статей, і не чоловіча перукарня, а свого роду клуб, де чоловіки можуть привести себе в порядок подалі від цікавих жіночих очей та поспілкуватися з однодумцями.У барбершопі «Gentlemen's club» панує виключно чоловічий дух, а клієнтів обслуговують майстри-барбери – чоловіки.Також у закладі ви можете підібрати для себе засоби для догляду, які допоможуть вам красиво виглядати між походами до барбершопу.Запис за телефоном 067 777 62 84.