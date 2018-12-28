У Рівному вночі спалили автівку італійцю
Сьогодні, 10:06
У Рівному вночі згорів ЗАЗ Ланос.
Інцидент трапився О 04:18 ночі, - пише Рівне вечірнє.
Пожежа виникла в салоні автомобіля. Рятувальники її загасили. Вогонь пошкодив салон автомобіля. За попередньою інформацією поліції, це був підпал.
Відомо, що цим автомобілем користувався італієць Джорджіо Морано, колишній власник піцерії "Гавана".
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Інцидент трапився О 04:18 ночі, - пише Рівне вечірнє.
Пожежа виникла в салоні автомобіля. Рятувальники її загасили. Вогонь пошкодив салон автомобіля. За попередньою інформацією поліції, це був підпал.
Відомо, що цим автомобілем користувався італієць Джорджіо Морано, колишній власник піцерії "Гавана".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Італієць, власник піцерії і наланосі??? ХАХАХА
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