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У Рівному вночі спалили автівку італійцю

У Рівному вночі спалили автівку італійцю
У Рівному вночі згорів ЗАЗ Ланос.

Інцидент трапився О 04:18 ночі, - пише Рівне вечірнє.

Пожежа виникла в салоні автомобіля. Рятувальники її загасили. Вогонь пошкодив салон автомобіля. За попередньою інформацією поліції, це був підпал.

Відомо, що цим автомобілем користувався італієць Джорджіо Морано, колишній власник піцерії "Гавана".

У Рівному вночі спалили автівку італійцю
У Рівному вночі спалили автівку італійцю

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Теги: пожежа, Рівне
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Коментарі 1
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Італієць, власник піцерії і наланосі??? ХАХАХА
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