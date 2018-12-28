У Рівному вночі спалили автівку італійцю





Інцидент трапився О 04:18 ночі, - пише



Пожежа виникла в салоні автомобіля. Рятувальники її загасили. Вогонь пошкодив салон автомобіля. За попередньою інформацією поліції, це був підпал.



Відомо, що цим автомобілем користувався італієць Джорджіо Морано, колишній власник піцерії "Гавана".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному вночі згорів ЗАЗ Ланос.Інцидент трапився О 04:18 ночі, - пише Рівне вечірнє Пожежа виникла в салоні автомобіля. Рятувальники її загасили. Вогонь пошкодив салон автомобіля. За попередньою інформацією поліції, це був підпал.Відомо, що цим автомобілем користувався італієць Джорджіо Морано, колишній власник піцерії "Гавана".

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