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На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП)

На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП)
У Свято-Михайлівського храмі села Довгів, що у Горохівському районі, священик з прихожанами вирішили приєднатися до ПЦУ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталя Якобчук.

Жінка зазначила, що настоятель та прихожани храму вирішили це питання одноголосно.

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На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП)



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Теги: храм, релігія, МП, церква, Волинь, ПЦУ
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