На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП)





Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталя Якобчук.



Жінка зазначила, що настоятель та прихожани храму вирішили це питання одноголосно.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Свято-Михайлівського храмі села Довгів, що у Горохівському районі, священик з прихожанами вирішили приєднатися до ПЦУ.Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталя Якобчук.Жінка зазначила, що настоятель та прихожани храму вирішили це питання одноголосно.

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