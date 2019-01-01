На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП)
Сьогодні, 10:25
У Свято-Михайлівського храмі села Довгів, що у Горохівському районі, священик з прихожанами вирішили приєднатися до ПЦУ.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталя Якобчук.
Жінка зазначила, що настоятель та прихожани храму вирішили це питання одноголосно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У селищі на Волині громада храму вирішила перейти до ПЦУ
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталя Якобчук.
Жінка зазначила, що настоятель та прихожани храму вирішили це питання одноголосно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У селищі на Волині громада храму вирішила перейти до ПЦУ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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