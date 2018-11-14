Туман і ожеледиця на Волині: водіїв просять бути обережними
Сьогодні, 10:25
На Волині сьогодні, 28 січня, буде потепління до +2º, без істотних опадів. Тож водіїв просять бути обережними на дорозі
На завтра ж синоптики прогнозують місцями невеликий сніг з дощем, вночі та вранці в окремих районах туман, слабку ожеледь і температуру повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла, - інформує прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.
Такі погодні умови призведуть до виникнення ожеледиці на автомобільних шляхах, тож водіям варто бути пильними та обережними за кермом і дотримуватись правил гальмування на слизькій дорозі.
Нині забезпечено проїзд усіма автомобільними дорогами державного значення, що пролягають територією Волинської області.
Дорожнє покриття сухе, місцями засніжене та з ожеледицею, тож на таких ділянках вночі і вранці працювало 5 одиниць спецтехніки підрядних підприємств.
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На завтра ж синоптики прогнозують місцями невеликий сніг з дощем, вночі та вранці в окремих районах туман, слабку ожеледь і температуру повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла, - інформує прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.
Такі погодні умови призведуть до виникнення ожеледиці на автомобільних шляхах, тож водіям варто бути пильними та обережними за кермом і дотримуватись правил гальмування на слизькій дорозі.
Нині забезпечено проїзд усіма автомобільними дорогами державного значення, що пролягають територією Волинської області.
Дорожнє покриття сухе, місцями засніжене та з ожеледицею, тож на таких ділянках вночі і вранці працювало 5 одиниць спецтехніки підрядних підприємств.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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