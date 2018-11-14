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Туман і ожеледиця на Волині: водіїв просять бути обережними

Туман і ожеледиця на Волині: водіїв просять бути обережними
На Волині сьогодні, 28 січня, буде потепління до +2º, без істотних опадів. Тож водіїв просять бути обережними на дорозі

На завтра ж синоптики прогнозують місцями невеликий сніг з дощем, вночі та вранці в окремих районах туман, слабку ожеледь і температуру повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла, - інформує прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Такі погодні умови призведуть до виникнення ожеледиці на автомобільних шляхах, тож водіям варто бути пильними та обережними за кермом і дотримуватись правил гальмування на слизькій дорозі.

Нині забезпечено проїзд усіма автомобільними дорогами державного значення, що пролягають територією Волинської області.

Дорожнє покриття сухе, місцями засніжене та з ожеледицею, тож на таких ділянках вночі і вранці працювало 5 одиниць спецтехніки підрядних підприємств.




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Теги: ожеледиця, дорога, водії
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