Туман і ожеледиця на Волині: водіїв просять бути обережними

На Волині сьогодні, 28 січня, буде потепління до +2º, без істотних опадів. Тож водіїв просять бути обережними на дорозіНа завтра ж синоптики прогнозують місцями невеликий сніг з дощем, вночі та вранці в окремих районах туман, слабку ожеледь і температуру повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла, - інформує прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.Такі погодні умови призведуть до виникнення ожеледиці на автомобільних шляхах, тож водіям варто бути пильними та обережними за кермом і дотримуватись правил гальмування на слизькій дорозі.Нині забезпечено проїзд усіма автомобільними дорогами державного значення, що пролягають територією Волинської області.Дорожнє покриття сухе, місцями засніжене та з ожеледицею, тож на таких ділянках вночі і вранці працювало 5 одиниць спецтехніки підрядних підприємств.