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Разом зі священиком: парафія у селі на Волині «відреклася» від УПЦ (МП)

Разом зі священиком: парафія у селі на Волині «відреклася» від УПЦ (МП)
Священик Свято-Дмитрівського храму села Журавники разом зі своєю парафією вирішили приєднатися до Православної церкви України.

Про це Район.Горохів повідомили місцеві жителі.

Люди розповідають, що настоятель храму, протоієрей Валентин Годун, підтримав громаду.

Підписи у селі збирали раніше, після Різдвяних свят, а 27 січня вирішили провести голосування храмі. Рішення про перехід до ПЦУ прийняли одноголосно - священик залишився зі своєю паствою.

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Теги: ПЦУ, Волинь, Томос, МП
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