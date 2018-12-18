Разом зі священиком: парафія у селі на Волині «відреклася» від УПЦ (МП)





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Люди розповідають, що настоятель храму, протоієрей Валентин Годун, підтримав громаду.



Підписи у селі збирали раніше, після Різдвяних свят, а 27 січня вирішили провести голосування храмі. Рішення про перехід до ПЦУ прийняли одноголосно - священик залишився зі своєю паствою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Священик Свято-Дмитрівського храму села Журавники разом зі своєю парафією вирішили приєднатися до Православної церкви України.Про це Район.Горохів повідомили місцеві жителі.Люди розповідають, що настоятель храму, протоієрей Валентин Годун, підтримав громаду.Підписи у селі збирали раніше, після Різдвяних свят, а 27 січня вирішили провести голосування храмі. Рішення про перехід до ПЦУ прийняли одноголосно - священик залишився зі своєю паствою.

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