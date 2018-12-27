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У Рожищі вшанували пам’ять загиблого атовця

У Рожищі вшанували пам’ять загиблого атовця
Минуло чотири роки з дня загибелі Олександра Плоцидима з міста Рожище. Тож у рідному місті вшанували пам'ять загиблого Героя.

Життя хлопця обірвалося в бою, на Луганщині. Тоді йому було лише 20 років, – пише Район.Рожище.

«Сьогодні сумні роковини вкотре зібрали біля могилки хлопця його однокласників, військових-побратимів, волонтерів, які на той час підтримували українське військо, прийшли і представники влади району і міста. Не було пафосу, була молитва і спогади», – йдеться у повідомленні у facebook.

Активіст «Народної Самооборони Рожища» Олександр Петрук поділився своїми спогадами про загиблого бійця.

«Це хлопчина, який виріс у нас на вулиці, ходив з нашими дітьми в школу. Згадую його маму, яка прийшла і запитувала, чи це правда, що він загинув. А я дивився їй в очі, тій матері, і брехав, щоб відтягнути ту скорботну хвилину. Не можу згадувати без сліз на очах, тому що то була така травма для нас всіх. І їй сказали, коли вже машина поїхала, щоб привезти тіло Сашине сюди, до нас на Батьківщину. Згадую, як ми його зустріли біля воєнкомату, як йому другу домовину ту привезли. Ті свічки...серце роздирає від того, що така молода людина пішла і віддала своє життя за нас», – зазначив Олександр Петрук.


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Теги: вшанування, пам’ять, Волинь боєць
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