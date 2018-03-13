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З бутика на Волині «сперли» 26 норкових шубок

З бутика на Волині «сперли» 26 норкових шубок
У Ковелі в торговому центрі троє невідомих вкрали 26 норкових шуб. Підприємиці завдали збитків на 1,2 мільйона гривень.

Про це йдеться в ухвалах Ковельського міськрайонного суду від 23 січня, який розглянув клопотання слідчого відділу поліції, - повідомляє Район.Ковель.

За даними слідства, в період часу з 17 години 17 січня 2019 року до 7 години наступного дня три невстановлені особи шляхом пошкодження вхідних дверей в торговий центр «BRISTOL», що у Ковелі на вулиці Брестській, проникли всередину, де зламали захисний ролет в бутик на першому поверсі та викрали звідти 26 норкових шуб.

Цим завдали потерпілій підприємиці майнової шкоди в особливо великих розмірах на суму 1 200 000 гривень.

Відомості про злочин внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201903011000121 і розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст.185 КК України.

В ході розслідування, зокрема при перевірці відео з камер спостереження торгового центру «BRISTOL», було встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні двоє громадян, які тут працювали, однак на даний час звільнились, та їхній спільний знайомий.

"Крім цього із наявного відео з’ясовано, що перед скоєнням крадіжки ці особи перебували в приміщенні торгового центру, зокрема біля бутика із шубами, обстежували його та оглядали розташування камер відео нагляду та наявність сигналізації", - пише видання.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк ухвалив призначити відповідні експертизи, до проведення яких залучити експертів Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

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Теги: кримінал, крадіжка, Ковель
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