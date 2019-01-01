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Таунхауси у ЖК «Струмочок» пропонують придбати із знижкою та відтермінуванням*

Таунхауси у ЖК «Струмочок» пропонують придбати із знижкою та відтермінуванням*
Будівельна компанія «Інвестор» тішить своїх клієнтів приємними знижками. У січні вона запустила акцію на таунхауси у житловому комплексі «Струмочок», який розташований поблизу Луцька у селі Струмівка.

Таунхауси типу «Затишний» можна придбати за ціною 10 500 грн./ м². Ці будинки – двоповерхові. Вони мають площу 119, 16 м², пише Перший.

На першому поверсі – кухня та простора вітальня, з якої є вихід на терасу. На другому поверсі розташовані гардероб,комора, спальня та дитяча кімната, яку за потреби можна зонувати. На обох поверхах є санвузли.

Планування таунхауса «Затишний» у житловому комплексі «Струмочок»
Планування таунхауса «Затишний» у житловому комплексі «Струмочок»


Умови акції

Є три варіанти оплати:

1) таунхаус можна купити за $ 44 900 за умови, якщо ви платите одразу всю суму. В такому випадку житло продається без наповнення, але з вхідними дверима, якісними енергозберігаючими вікнами і повністю завершеними зовнішніми роботами.

2) Житло можна придбати за $ 45 900, за умови оплати 50 % вартості і відтермінування до червня 2020 року.

3) Якщо ж ви заплатите одразу $ 49 000, то придбаєте житло з чистовою стяжкою, котлом і радіаторами опалення. В оселі буде водопровід, каналізація, розведена по кімнатах електромережа та підключений Інтернет. На першому поверсі в усіх кімнатах буде тепла підлога.

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Таунхауси у ЖК «Струмочок» пропонують придбати із знижкою та відтермінуванням*
Таунхауси у ЖК «Струмочок» пропонують придбати із знижкою та відтермінуванням*


Переваги таунхаусів ЖК «Струмочок»

Таунхауси житлового комплексу «Струмочок» – це якісне житло з розвиненою інфраструктурою.

Тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля. Будуть також бігові доріжки.

Неподалік збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.

Таунхауси у ЖК «Струмочок» пропонують придбати із знижкою та відтермінуванням*


Житловий комплекс знаходиться на відстані кілометра від лісу. Але при цьому до Луцька також недалеко: автівкою до центра Луцька можна заїхати за 15 хвилин.

У «Струмочку» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.

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Таунхауси у ЖК «Струмочок» пропонують придбати із знижкою та відтермінуванням*


Якщо ви хочете придбати таунхаус, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор
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