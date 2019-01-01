Таунхауси у ЖК «Струмочок» пропонують придбати із знижкою та відтермінуванням*
Сьогодні, 15:00
Будівельна компанія «Інвестор» тішить своїх клієнтів приємними знижками. У січні вона запустила акцію на таунхауси у житловому комплексі «Струмочок», який розташований поблизу Луцька у селі Струмівка.
Таунхауси типу «Затишний» можна придбати за ціною 10 500 грн./ м². Ці будинки – двоповерхові. Вони мають площу 119, 16 м², пише Перший.
На першому поверсі – кухня та простора вітальня, з якої є вихід на терасу. На другому поверсі розташовані гардероб,комора, спальня та дитяча кімната, яку за потреби можна зонувати. На обох поверхах є санвузли.
Умови акції
Є три варіанти оплати:
1) таунхаус можна купити за $ 44 900 за умови, якщо ви платите одразу всю суму. В такому випадку житло продається без наповнення, але з вхідними дверима, якісними енергозберігаючими вікнами і повністю завершеними зовнішніми роботами.
2) Житло можна придбати за $ 45 900, за умови оплати 50 % вартості і відтермінування до червня 2020 року.
3) Якщо ж ви заплатите одразу $ 49 000, то придбаєте житло з чистовою стяжкою, котлом і радіаторами опалення. В оселі буде водопровід, каналізація, розведена по кімнатах електромережа та підключений Інтернет. На першому поверсі в усіх кімнатах буде тепла підлога.
Читайте також: «Струмочок» під Луцьком: «Інвестор» з пустки робить унікальне містечко. ФОТО
Переваги таунхаусів ЖК «Струмочок»
Таунхауси житлового комплексу «Струмочок» – це якісне житло з розвиненою інфраструктурою.
Тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля. Будуть також бігові доріжки.
Неподалік збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.
Житловий комплекс знаходиться на відстані кілометра від лісу. Але при цьому до Луцька також недалеко: автівкою до центра Луцька можна заїхати за 15 хвилин.
У «Струмочку» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
Читайте також: Тиша і чисте повітря: чому варто переселятись за місто
Якщо ви хочете придбати таунхаус, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Таунхауси типу «Затишний» можна придбати за ціною 10 500 грн./ м². Ці будинки – двоповерхові. Вони мають площу 119, 16 м², пише Перший.
На першому поверсі – кухня та простора вітальня, з якої є вихід на терасу. На другому поверсі розташовані гардероб,комора, спальня та дитяча кімната, яку за потреби можна зонувати. На обох поверхах є санвузли.
Умови акції
Є три варіанти оплати:
1) таунхаус можна купити за $ 44 900 за умови, якщо ви платите одразу всю суму. В такому випадку житло продається без наповнення, але з вхідними дверима, якісними енергозберігаючими вікнами і повністю завершеними зовнішніми роботами.
2) Житло можна придбати за $ 45 900, за умови оплати 50 % вартості і відтермінування до червня 2020 року.
3) Якщо ж ви заплатите одразу $ 49 000, то придбаєте житло з чистовою стяжкою, котлом і радіаторами опалення. В оселі буде водопровід, каналізація, розведена по кімнатах електромережа та підключений Інтернет. На першому поверсі в усіх кімнатах буде тепла підлога.
Читайте також: «Струмочок» під Луцьком: «Інвестор» з пустки робить унікальне містечко. ФОТО
Переваги таунхаусів ЖК «Струмочок»
Таунхауси житлового комплексу «Струмочок» – це якісне житло з розвиненою інфраструктурою.
Тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля. Будуть також бігові доріжки.
Неподалік збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.
Житловий комплекс знаходиться на відстані кілометра від лісу. Але при цьому до Луцька також недалеко: автівкою до центра Луцька можна заїхати за 15 хвилин.
У «Струмочку» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
Читайте також: Тиша і чисте повітря: чому варто переселятись за місто
Якщо ви хочете придбати таунхаус, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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