Як правильно обрати ім'я для дитини: лайфхаки від волинської юстиції

У юстиції Волині поділилися оригінальними порадами для новоспечених батьків, які стикнулися з проблемою вибору імені для свого малюка.Про це розповіли у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області."Один з робочих днів Любешівського РВ ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області був щедрим на реєстрацію народження і батьки обрали такі імена, як Адель, Макар, Ігнатій та Іван", - принагідно похвалилися в установі.В юстиції кажуть, що при реєстрації народження необхідно визначитися, яке ім'я дати малюку."Важливим є те, наскільки комфортним буде для дитини те чи інше ім'я. Бажано дотримуватися правил українського правопису, щоб в дорослому житті не виникало прикрощів та непорозумінь при оформленні документів. Називати малюка можна якими завгодно варіантами імен, і пестливими, і зменшувальними, а в документах бажано мати таке ім'я, що відповідає правопису", - йдеться у повідомленні.