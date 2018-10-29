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Як правильно обрати ім'я для дитини: лайфхаки від волинської юстиції

Як правильно обрати ім'я для дитини: лайфхаки від волинської юстиції
У юстиції Волині поділилися оригінальними порадами для новоспечених батьків, які стикнулися з проблемою вибору імені для свого малюка.

Про це розповіли у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

"Один з робочих днів Любешівського РВ ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області був щедрим на реєстрацію народження і батьки обрали такі імена, як Адель, Макар, Ігнатій та Іван", - принагідно похвалилися в установі.

В юстиції кажуть, що при реєстрації народження необхідно визначитися, яке ім'я дати малюку.

"Важливим є те, наскільки комфортним буде для дитини те чи інше ім'я. Бажано дотримуватися правил українського правопису, щоб в дорослому житті не виникало прикрощів та непорозумінь при оформленні документів. Називати малюка можна якими завгодно варіантами імен, і пестливими, і зменшувальними, а в документах бажано мати таке ім'я, що відповідає правопису", - йдеться у повідомленні.

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Теги: імена, діти, Волинь
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